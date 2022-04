‘Cucut’ s’acomiada amb un final criticat i poc creïble

Cucut ha arribat al seu final. TV3 tenia moltes esperances en aquesta sèrie, un thriller sobre la fuga d’una adolescent que ocultava un gran trauma d’infantesa. La seva estrena va entusiasmar, amb bona audiència una trama que tenia molt bona pinta. A poc a poc va anar perdent embranzida i els teleespectadors es van cansar en veure que no avançava. La setmana passada, per exemple, van enfonsar-se i només van aconseguir un 9,2% del share. Feia por que el final de la sèrie no cridés l’atenció, però han recuperat tres dels cinc punts que havien perdut.

Quina audiència ha fet el capítol final de Cucut?

Aquesta setmana, han fet una promoció molt forta del final de Cucut. Molts dels que la van començar han sintonitzat TV3 per veure qui era l’assassí de la noia que havien trobat al bosc, qui ha acabat sent el mateix culpable de la violació de la protagonista. Amb un 12,4% de quota de pantalla i 282.000 teleespectadors, la ficció s’acomiada amb una sensació agredolça. Han estat líders de la franja, això sí, així que poden estar contents del seu adéu.

📈 #AudiènciesTV3 | Líders destacats d’ahir, dilluns, amb una quota del 14,5%



🔝 Cinc programes de TV3 al TOP6: #TNTV3 vespre, migdia i comarques, #CuinesTV3 i #CucutTV3



📍 L'enfrontament final a l'últim capítol de "Cucut", líder de la franja



— TV3.cat (@tv3cat) April 26, 2022

Què opinen els teleespectadors?

La trama s’ha resolt sense gaire sorpreses. Si bé és cert que en un començament, era difícil imaginar que l’alcalde seria el cucut… en els darrers capítols ja era més que evident i no hi ha hagut cap bomba. Finalment, es descobria que era ell qui havia abusat de la Sara quan era petita i que continuava obsessionat amb ella. Un home de sang freda que, en el capítol final, arriba a matar el seu propi fill quan intentava desfer-se de la noia.

El final no ha agradat gaire i no ha generat bones sensacions. Pràcticament no han explicat qui era la noia del bosc que troben morta i tampoc com i per què va morir. Es pressuposa que va ser l’alcalde, però tampoc no queda clar. En l’última escena, se’l pot veure abraçar el fill mort mentre la Sara i el Pep marxen. Així que tampoc no se sap si els policies acabaran detenint-lo o si aconseguirà fugar-se.

A la xarxa, alguns teleespectadors han mostrat la seva indignació i han deixat clar que els sembla poc versemblant que l’alcalde pugui continuar caminant com si res després de rebre un tret. Tampoc no va agradar la setmana passada: “Quin final més m…, no?“, “Totalment d’acord, perquè qui era el cucut jo ho vaig veure des del principi. Quina m… desenllaç és aquest? Què passa, que se’n va de rositas el malparit? Tant caminar per res. Molt malament”, deien la setmana passada.

Amb una patada només. Si et foten un tiro pots seguir fent vida normal. — Xavi DLA (@xdlaires) April 25, 2022

Final poc creïble. Com pot ser que se’n vagin tan tranquils quan en Vidal encara té la pistola?#CucutTV3 — Arnau RS (@arnaurs98) April 25, 2022

Quina és la sèrie catalana més infumable, lenta, aborrida, mal sonoritzada, amb guió somnifer, i uns Dupont i Dupont que semblen Stan Laurel i Oliver Hardy, i perque #CucutTV3? — Katniss (@Katniss_Dist13) April 25, 2022

Totalment d'acord, perquè qui era el cucut jo ja ho vaig veure des del principi. Quina merda de desenllaç es aquest? Què passa, que se'n va de "rositas" el mal partit? Tant caminar per res.

Molt malament! — Cristina B. 🇺🇦💞 Stop the war now! (@Cristina_B) April 18, 2022

Els actors agraeixen l’oportunitat de TV3

El Biel Rossel i la Maria Morera, els dos protagonistes de la sèrie que interpreten el Pep i la Sara respectivament, han volgut agrair aquesta oportunitat. El jove actor català s’ha acomiadat de la sèrie amb un recull de fotografies en el seu perfil d’Instagram: “I fins aquí! Gràcies a l’equip de Cucut (tècnic i artístic) que han fet d’aquesta sèrie un viatge inoblidable. Gràcies un cop més a la Laura, el Fer, el Gerard i l’Adrián. A tot el repartiment i sobretot a la Maria, per fer els dies i les escenes memorables. Us estimo, família! Ens veiem a la següent”.

El Biel Rossell s’acomiada de Cucut | Instagram

Maria Morera parla del final de Cucut | Instagram

El final de la sèrie dona pas a una nova temporada del Crims del Carles Porta. El primer programa de la nova temporada s’estrenarà el pròxim dilluns 2 de maig, la data escollida per cridar l’atenció dels teleespectadors de TV3 que han seguit les seves investigacions policials des del principi.