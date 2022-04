‘Cucut’ s’enfonsa i fa la seva pitjor audiència per culpa de TVE

Masterchef s’ha cruspit Cucut en la seva estrena, la que ha fet oblidar als teleespectadors catalans les aventures de la Sara i el Pep. Si bé la setmana passada creixien i eren líders amb un 14,2% de l’audiència, ara han perdut 5 punts de quota de pantalla i es queda en un 9,2% segons xifres oficials de la cadena. Aquesta és la davallada més forta, una patacada inesperada que s’explica per l’avançament de la nova temporada del programa de cuina de TVE. La cadena catalana no s’esperava que comencessin a emetre’l ja, tenint en compte que en principi encara quedaven dues setmanes per a la seva emissió i podrien evitar que coincidissin en graella. Han tingut mala sort i no els ha sortit bé la jugada. El problema? Que la setmana vinent tornarà a coincidir, ja que seria estrany canviar el dia de Cucut en l’última emissió.

El capítol d’aquesta setmana ha estat el quart, quan finalment s’ha sabut qui és el responsable del gran trauma de la protagonista. Com molts començaven a sospitar, era l’alcalde qui havia abusat d’ella sexualment quan era petita. També ha estat ara quan s’ha sabut que encara fantasieja amb ella, una obsessió que el dibuixa com un home dolent i despietat. Fins ara tot li ha sortit bé, ja que ningú no sospita que ha estat ell qui ha matat l’inspector. De fet, l’alcalde ha convençut tot el poble que és el pare de la Sara el culpable. I la Sara i el Pep, què fan mentrestant? Continuaven fugint de la policia, però finalment no han pogut amagar-se’n més i els agents els atrapen. En el capítol final, tornaran al poble i seran moltes les preguntes que hauran de ser contestades.

L’argument està prou bé, els actors no ho fan gens malament i es nota que hi ha pressupost. Ara bé, no han pogut evitar que sigui lenta i que pràcticament no hi hagi acció. Els capítols es fan una mica lents i encara queden moltes coses a descobrir a falta de només un capítol. Molts teleespectadors han perdut l’interès i prefereixen entretenir-se amb tot el que passa a les cuines de Masterchef. Caldrà veure si TV3 aconsegueix fer una bona promoció del final de la sèrie per recuperar tota l’audiència que ha anat perdent.

📺📊 #CucutTV3 aconsegueix un 9,7% de quota i 197.000 espectadors.



Va ser l'espai no informatiu més vist del dia a TV3.#AudienciesTVCat18abril pic.twitter.com/gRM52s9Hnq — AudienciesTVCat (@audienciesTVCat) April 19, 2022

🍲📺 L'estrena de la temporada 10 de @MasterChef_es lidera la franja a Catalunya.



👉🏻 179.000 espectadors i 12,2% de quota de pantalla.#AudienciesTVCat18abril pic.twitter.com/A1gIJUliIR — AudienciesTVCat (@audienciesTVCat) April 19, 2022

La setmana vinent acabarà Cucut i, per tant, TV3 recuperarà l’espai dels dilluns. Necessiten un plat fort per competir amb Masterchef i és per això que han escollit aquest dia per a l’emissió dels nous episodis del Crims de Carles Porta. Engegarà el pròxim 2 de maig, quan emetran un programa sobre el cas Kevin. El setembre del 2012, una dona va entrar a la comissaria dels Mossos d’Esquadra del barri de les Corts de Barcelona. Deia que unes persones encaputxades l’havien assaltada quan anava en cotxe i que havien segrestat el seu fill d’onze anys. Li demanaven, segons ella, cinc milions d’euros si no volia que el matessin. Això va posar en alerta el cos policial, que va començar una investigació plena de titulars.