‘Cucut’, líder d’audiència gràcies a un assassinat inesperat

TV3 ha emès aquest dilluns el tercer capítol de Cucut, la sèrie en la que han apostat per ser líders d’audiència aquesta temporada. La cadena està triomfant entre el públic jove des de la seva estrena, una fita que feia temps que intentaven aconseguir. La seva bona acollida s’ha confirmat aquesta setmana, gràcies a 320.000 teleespectadors i un 14,2% de quota que els fa líders de la franja. Han crescut 0,7 dècimes respecte a la setmana passada, una bona notícia que fa pensar que realment han encertat amb aquest thriller.

Aquest episodi començava amb la fugida dels dos protagonistes, de la Sara i el Pep. Ella no vol tornar a casa sota cap circumstància, mentre que el jove vol ajudar-la per no deixar-la sola. La Guàrdia Civil segueix la seva pista i estan molt a prop d’enxampar-los, per la qual cosa opten per refugiar-se en un prostíbul. El que no s’esperaven era que els tractessin tan malament, ja que la madame droga la Sara per aprofitar-se’n d’ella. Els dos agents de policia finalment donen amb ells, el que fa que comenci una persecució en la que els dos nens tornarien a sortir victoriosos… mentre que els agents espanyols queden d’ineptes i fan que es mostrin captivats per les prostitutes.

📈 #AudiènciesTV3 | Líders, ahir, dilluns, amb una quota del 12,9%



🔝 TOP4 per a TV3: #TNTV3 vespre i migdia, #CucutTV3 i #CuinesTV3



📍 A "Cucut", la Guàrdia Civil de Trinquet continua rere la pista dels dos fugitius, que s'escapen de nou



👉 https://t.co/7CiudTakxt pic.twitter.com/LVh4ZBmeZp — TV3.cat (@tv3cat) April 12, 2022

La sèrie avança lentament i, de fet, la part més interessant del capítol va arribar al final. Mentre el Pep i la Sara intentaven escapolir-se de la Guàrdia Civil, el tinent Monteagudo descobreix que el cadàver trobat al bosc coincideix amb la descripció d’una temporera que havia treballat per al pare de la Sara. En un primer moment, demana ajuda a l’alcalde de Trinquet perquè el posi en contacte amb la mare de la Sara i poder interrogar-la sobre els negocis tèrbols del marit. El que l’investigador no s’esperava era que el portessin a un amagatall de l’alcalde, en el que comença a trobar pistes que el relacionen directament amb l’assassinat de la noia i els traumes de la protagonista.

El tinent sospita clarament d’ell, però no té temps de detenir-lo perquè abans els altres dos aprofiten per enverinar-lo quan no se n’adona. Mig moribund, l’alcalde el trasllada al bosc i el mata per sorpresa dels teleespectadors. Clarament, aquest assassinat no s’esperava i pot suposar un abans i un després en la investigació.