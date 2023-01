Tots els detalls de ‘Bojos per Molière’, la nova sèrie revelació de TV3

TV3 ha presentat aquesta tarda Bojos per Molière, una de les grans apostes de les sèries que han creat per a aquesta temporada. L’estrena en pantalla serà el pròxim dilluns 30 de gener, però avui han emès el primer capítol en un cinema tot just després de la roda de premsa promocional. En un principi estava prevista per al dilluns 23, però han decidit ajornar-la per tal de poder emetre dos capítols el mateix dia: “Creiem que és una bona notícia per les noves maneres de consumir”, diuen des de la cadena. El primer sempre és d’introducció dels personatges, per la qual cosa deuen haver pensat que és millor que l’audiència vegi directament com entren a l’acció.

Tot l’equip ha repetit una vegada i una altra que aquest és un projecte “molt potent i amb molt nivell”, una ficció per a joves que representa un homenatge al teatre. Creuen que funcionarà entre els adolescents i també entre la gent que va ser jove a finals dels anys 90, època en la que estarà ambientada tal com es mostrarà en la decoració i el vestuari. Uns actors joves que treballen sense mòbils i amb expressions contemporànies contra les que han hagut de lluitar, el que han assegurat que no els ha estat fàcil. Resulta estrany actualment veure una ficció així, la que a simple vista podria semblar més orientada i dirigida cap a un sector nostàlgic amb ganes de rememorar com eren els passadissos de les classes en aquella època.

Bojos per Molière tindrà vuit capítols i està protagonitzada per cares conegudes com Elisabet Casanovas de Merlí, Ferran Rull de Polseres vermelles o Alejandro Bordanove de Com si fos ahir. Tots ells formaran part d’un grup de sis joves que s’inscriuen a l’Institut de Teatre de Barcelona per complir el somni de ser actors. Aquesta sèrie explicarà el dia a dia d’uns estudiants que situen a Barcelona, els que s’hauran d’enfrontar als problemes de les seves respectives vides personals. Tindrà molts tocs d’humor, el que la diferenciarà d’altres ficcions de l’estil, de la mateixa manera que també es pot destacar que es tracta d’una ficció molt coral en la que tots sis seran igual de protagonistes.

Els protagonistes i equip tècnic de Bojos per Molière | Mireia Comas

El seu director és el mateix que va ideal Merlí, mentre que els protagonistes també són un grup d’estudiants. Davant d’això, tot l’equip tècnic ha volgut deixar clar que hi ha moltes diferències entre una i altra sèrie. Volen diferenciar-les, però aprofitar-se alhora de la fama d’Héctor Lozano: “Aquesta és una sèrie més adulta, que reflecteix la forma de vida dels anys 90 i que, en certa manera, mostra que els somnis de llavors i la passió pel teatre és la mateixa que els d’avui en dia però sense les xarxes socials i la tecnologia. També cal destacar que és una ficció molt més coral que ho era ella”, ha dit Aitor Montánchez, el productor executiu. Entretinguda i amb ritme, es presentaran els protagonistes i el seu camí en les proves d’accés a l’Institut. La gent acostuma a fer comparacions, però han insistit en què no senten pressió perquè consideren que una i altra no s’assemblen en res.

Així són les vides dels protagonistes

El Ferran i la Kàtia són dos dels personatges principals. Ell, interpretat per Albert Salazar, és el més famós de l’Institut del Teatre, en el que el coneixen com el fill d’un actor d’èxit que viu una mica a la seva ombra. De sobte veurà tots els seus esquemes trencats en conèixer el personatge de l’Elisabet Casanovas, una estudiant de Veterinària amb qui començarà tenint mala relació. Ella ho deixa tot enrere per arriscar-se en el somni de dedicar-se a la interpretació, però no serà fàcil: “Aquests són personatges amb molta passió, una sèrie que reivindica el teatre com un ofici. És un univers diferent a Merlí, però té el toc de l’Hector i això agrada”, ha destacat ella.

L’Eloi, el personatge del Ferran Rull, es presenta com un noi molt creatiu que oculta la seva homosexualitat dins d’una família conservadora. També veurem l’Alejandro Bordanove, l’actor que s’estrena en la petita pantalla amb el personatge del Rem. Ell va marxar de casa amb 21 anys perquè els pares no acceptaven que volgués ser actor i que, a més a més, també fos homosexual. Un estudiant que treballa de carnisser per poder pagar-se uns estudis d’interpretació que el permeten oblidar la seva vida: “Parlem d’un xaval amb la carrera d’empresarials que vol ser feliç i lliure, un homosexual als anys 90 a qui ningú no li digui què ha de fer. Li agrada fer teatre i ho deixa tot per fer-ho, amb les conseqüències difícils que això li comporta. L’Eloi i el Rem caminaran junts, aquí ho deixo”.

Aquests són cinc dels protagonistes de Bojos per Molière | Mireia Comas

També veurem la Júlia (Martina Roura), una noia vergonyosa i discreta que deixa tota la timidesa fora quan puja a l’escenari. Finalment trobem el Víctor, el personatge del Marc Balaguer, amb molta vis còmica, motivat però sense cap ambiciós: “Aquesta és una sèrie sobre l’Institut de Teatre que he pogut rodat justament quan jo acabava els meus estudis allà, el que ha estat molt xocant”.

El director explica què té de característic aquesta nova ficció

El cap de Ficció i Cinema de TV3, Oriol Sala-Patau, ha recordat que aquest 2023 serà un bon any per a la ficció en català. L’equip de Merlí van picar a la porta de la cadena i els van dir que tenien moltes ganes de treballar amb ells després del seu gran èxit: “Amb Bojos a Molière volíem fer una picada d’ullet al món escènic amb uns joves apassionats pel teatre, els amb molts problemes que encara estan vigents enguany”.

El seu director és el mateix que va inventar Merlí, un èxit que volen repetir amb aquesta nova aposta. L’Héctor Lozano, creador, director i guionista de la sèrie, ha explicat com va sorgir: “Estava pensant quina trama podria tenir un personatge i em vaig adonar que allò podria donar per a una sèrie pròpia. La volia ambientar en l’època en què jo vaig estudiar, el que m’ajuda a escriure millor perquè és el que he conegut. Aquesta és una història que va d’uns joves que tenen ganes d’aprendre, de formar-se i d’esforçar-se. Saben que podran arribar a dedicar-se a una cosa tan complicada com és el teatre. Aquesta sèrie està dirigida a la gent que vol esforçar-se i formar-se. A l’hora de fer el càsting, per mi era molt important que tinguessin formació teatral”, ha afegit.

TV3 presenta al cinema la nova sèrie revelació | Mireia Comas

Han assegurat que aquesta és una història “senzilla i propera” que pot connectar amb el teleespectador, una sèrie sobre teatre que té un tret distintiu diferent de la resta que s’estan fent actualment. I per què a TV3? Perquè aquí el director se sent “com a casa”. Hi haurà famosos que es doblaran amb personatges breus, un joc teatral amb el que també faran una picada d’ullet a aquest món. L’estrena, el pròxim 30 de gener.