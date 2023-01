TV3 incorpora dues ‘coach’ noves a ‘Eufòria’: qui són i què faran

TV3 engega avui la fase final dels càstings d’Eufòria, que emetrà la seva segona edició aquesta primavera. Per tal d’anar escalfant motors i incrementant l’expectació, la cadena ha fet oficial algunes novetats de cara a aquesta nova temporada. El primer que han fet és donar a conèixer els noms dels coach que tindran els concursants, els que canvien respecte a la passada.

Clara Luna i Paula Malia s’uneixen a la plantilla. La primera és cantant i compositora, qui s’incorporarà al departament musical com a coach de veu. Actualment és professora a l’Escola Superior del Taller de Músics, tal com informa TV3, i hauria treballat amb artistes d’alt nivell. Paula Malia, per la seva banda, és una actriu barcelonina coneguda pel paper de Carmen a la sèrie de Netflix, Valeria, Cites i per haver interpretat la Teresa a Benvinguts de la família. Ella serà l’encarregada de substituir l’estimada Carol Rovira, que deixa el programa per incompatibilitat d’agendes i perquè considera que ja ho ha donat tot.

Aquestes són les noves coach d’Eufòria | TV3

Aquests són els coach que repeteixen com a membres de la família d’Eufòria

Totes dues formaran part de la fase final dels càstings que arrenquen avui, una jornada en la que coneixeran els primers finalistes i també la resta de la plantilla del concurs de TV3. Pel que fa a la resta de professionals que ajudaran els finalistes, destaquen noms que ja coneixen els teleespectadors perquè repeteixen de la primera edició. Parlem d’Albert Sala, el coreògraf que parla en anglès tota l’estona i que ha estat el protagonista d’Eufòria Dance.

Eufòria engega la fase final dels càstings | Instagram

També tornarem a veure el Dani Anglès, el director artístic que continuarà al capdavant del disseny de les actuacions. El compositor Jordi Cubino, per la seva banda, repetirà com a productor musical d’aquesta segona edició d’Eufòria.