Com han canviat les vides dels concursants d’Eufòria?

TV3 emetrà aquesta nit un documental sobre els concursants de la primera edició d’Eufòria. L’objectiu és rememorar com va ser el seu pas per l’exitós concurs musical i analitzar com han canviat les seves vides des de llavors. La gran majoria d’ells estan vivint actualment de la música, el que volen destacar per deixar clar que el pas per aquest programa els ha servit i molt.

A partir de les deu de la nit, s’estrenarà Més enllà d’Eufòria. Inclouran moments inèdits del concert que van oferir al Palau Sant Jordi aquest estiu i xerraran amb els protagonistes, els setze concursants que van superar el procés de càsting. Al llarg del programa els vam poder conèixer una mica, però ara s’obriran en canal per relatar com estan i què ha suposat el programa per a ells.

TV3 emetrà un documental sobre la vida actual dels concursants d’Eufòria | Instagram

Què podrem veure en aquest primer documental sobre Eufòria?

Després de 150 hores de gravació, l’audiència podrà veure com han viscut moments tan importants en les seves carreres com la gravació d’un primer single o l’estrena de la Núria com a actriu del musical d’El Rey León. Apareixeran familiars de tots ells per parlar sobre la gestió que han hagut de fer de la fama dels joves, així com ells se sinceraran sobre l’afectació que han notat en la seva salut mental.

La gran majoria d’ells han hagut d’anar voltant pels mitjans de comunicació per concedir entrevistes, el que no havien fet fins ara. Parlar amb la premsa, presentar-se davant de productors musicals, les primeres gravacions a estudis professionals, actuacions en directe a TV3 i a escenaris dels seus respectius pobles… La vida els ha canviat moltíssim ara que són famosos, d’això no hi ha cap mena de dubte.

Algunes de les imatges del documental d’Eufòria a TV3

Els concursants han començat a gravar en estudis professionals | TV3

Tots ells han experimentat un canvi de vida radical | TV3

La Mariona Escoda, la guanyadora de la primera edició, és potser qui ha experimentat un canvi de vida més radical. Està gravant el seu primer disc, ha cantat la cançó de l’estiu de TV3 i Catalunya Ràdio i demà presentarà les campanades de TV3 juntament amb Miki Núñez, presentador d’Eufòria. El programa ha estat un dels descobriments de la cadena aquest 2022 i pensa repetir l’any vinent amb una segona edició que està previst que comenci a emetre’s a partir de la primavera.