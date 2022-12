Xantal Llavina reapareix per parlar del càncer de mama

Xantal Llavina va anunciar fa uns dies que pateix càncer de mama i, per tant, haurà d’agafar la baixa per centrar-se en la quimioteràpia. La periodista no podrà continuar al capdavant del Revolució 4.0 que presenta i dirigeix a Catalunya Ràdio, per la qual cosa va voler sincerar-se amb els oients a través de les xarxes socials: “M’ha tocat, com moltes dones. Ara toca persistir i fer-ho amb actitud positiva”.

Avui n’ha donat més detalls en una connexió en directe a El matí de Catalunya Ràdio.

M'ha tocat, com moltes dones. Tinc #càncerdemama. La quimioteràpia de 6 mesos, que he començat avui, requereix deixar de presentar durant uns mesos el @revolucio4 a @catalunyaradio. Ara toca persistir i fer-ho amb actitud positiva #prevenciomoltimportant #feuvosmamografies 💪💜 pic.twitter.com/KTivPJxDNP — Xantal Llavina Aguilar (@Xantallavina) December 22, 2022

Xantal Llavina explica com es troba i per què ha revelat que està malalta

“Contenta de saludar-vos. Ara estic a casa perquè m’he de cuidar, tinc càncer de mama. Ho vaig explicar perquè presento i dirigeixo un programa de ràdio pública, el que hauré de deixar pel tractament que els oients coneixen de la quimioteràpia de sis mesos, el que també han de fer moltíssimes dones. Les persones que patim això tenim fatiga i les defenses estan baixes, pel que ens podem contagiar fàcilment. Per tant, ho vaig explicar perquè crec que havia de dir als oients amb total sinceritat per què deixava de presentar durant uns mesos el programa”, ha dit la presentadora.

La periodista Xantal Llavina anuncia que té càncer de mama | ACN

Aquesta és una malaltia que afecta 1 de cada 8 catalanes, el que demostra com és d’important: “La salut és molt important perquè moltes dones patim malauradament càncer de pit a Catalunya. És una malaltia greu que necessita aquest tractament i que necessita molta educació, la millor manera és prevenir i explicar quines són les causes i símptomes. Crec que és important que, nosaltres que tenim micròfon, ho expliquem perquè em dona la sensació que pot ajudar a moltíssimes dones a fer prevenció i sobretot que es facin mamografies”.

Xantal Llavina ha lamentat que costi parlar-ne encara: “Arran d’explicar-ho a través de les xarxes socials he rebut més de 3.000 missatges i vull agrair, des d’aquí, a moltes dones que m’han explicat com ho han viscut i com ho viuen. Són moltíssimes. El 2021 van haver-hi 4.600 casos a Catalunya. És un tabú encara, però el més important per a les dones que el patim és que liquidem el tumor que tenim al pit, evitar que aquestes cèl·lules canceroses que tenim al pit s’escampin pel cos”.

🔴 @Xantallavina, directora del programa “Revolució 4.0” a Catalunya Ràdio: "Vaig explicar que tinc càncer de mama perquè amb el tractament tindré fatiga i menys defenses, i havia d'explicar als oients que deixava el programa temporalment"https://t.co/Exc6IXF5BQ pic.twitter.com/DxChqh9r4n — El matí de Catalunya Ràdio (@maticatradio) December 30, 2022

“El tractament és dur i no només per la fatiga que genera la quimioteràpia, sinó també psicològicament perquè cauen els cabells i això t’afecta i té un impacte emocional. Escoltar l’exemple d’altres i l’amor que reps està molt bé. Penso que els mitjans hem de parlar més de salut. Crec que aquesta és una malaltia que tenim tots a prop i explicar els símptomes i com ho vius segur que ajuda moltes dones. Espero que ens escoltem ben aviat”, deia en una intervenció que ha agradat molt.