Crackòvia serà la gran novetat de 3Cat per a aquest mes d’octubre, un retorn molt inesperat que ha sorprès els teleespectadors de la cadena. Que hagin decidit recuperar aquest format després de tants anys és una boníssima notícia que pot veure’s reflectit en una rebuda brutal, ja que farà parlar molt aquesta nova vida de la sàtira esportiva que arribarà a la plataforma digital el pròxim 26 d’octubre.
Gairebé una dècada després del seu final, el futbol i tot el que passa dins i fora del terreny de joc tornaran a ser matèria primera per a l’humor del programa. Es tracta d’una de les marques més emblemàtiques de l’humor de la casa, sense cap mena de dubte, la que ara s’actualitzarà per connectar amb una nova realitat esportiva, social i mediàtica.
In Vitro, la sèrie més esperada de l’octubre a 3Cat
Si entrem en el terreny de la ficció, la sèrie més destacada de les pròximes setmanes té nom propi i és In vitro. Serà el 19 d’octubre quan podrem veure els primers capítols d’aquesta sèrie protagonitzada per David Verdaguer i Bruna Cusí, un projecte que s’endinsarà en els dilemes emocionals, socials i científics vinculats a la reproducció assistida.
Aquí, combinaran drama i humor amb una mirada contemporània sobre els nous models familiars, el desig de maternitat i els límits entre la ciència i l’empatia. La seva estrena es farà simultàniament a TV3 i la plataforma, justament el dia en què es projectaran els dos primers capítols en la inauguració del Festival Serielizados.
Aquest octubre, a més a més, veurem la segona temporada de Dones en lluita. Després de l’avançament de la segona temporada amb el capítol dedicat a Palestina, la sèrie documental amb Txell Feixas Torras torna amb quatre noves històries de resistència, activisme i superació. I per als fans de la cultura, més enllà de la quarta temporada del Nervi de Clara Molins, atenció a una novetat. Ens referim a Diari d’un/a actor/actriu, una sèrie documental que s’endinsarà en la part més íntima de cinc grans intèrprets catalans les hores prèvies a una funció. Eduard Fernández, Oriol Pla, Carlos Cuevas, Elisabet Casanovas i Anna Lizaran tindran un capítol pòstum amb material inèdit.
I, a finals de mes, Justo Molinero protagonitzarà el que serà el documental d’aquest octubre. El 27 d’octubre, al Nits sense ficció, parlaran d’una figura que ha construït un imperi mediàtic des dels marges. Radio TeleTaxi va esdevenir un fenomen de masses capaç de mobilitzar milions de persones, omplir recintes i convertir el seu fundador en un dels comunicadors més influents del país. Amb accés íntim al protagonista i als qui han format part del seu univers, aquesta sèrie, que s’emetrà en format de llarg documental per retratar l’home darrere del mite i el llegat d’un personatge que va transformar per sempre la comunicació popular a Catalunya.
L’InfoK es renova i s’estrena la quarta temporada de Fang!
Els teleespectadors més petits de la casa també tenen novetats, ja que acaben de confirmar que l’InfoK es renovarà en el 25è aniversari de la seva estrena. L’informatiu infantil de referència del Super3 inicia una nova etapa, de dilluns a dijous a les 20 hores, amb la direcció i presentació de Núria Vilanova. A més a més, l’1 d’octubre ha arribat la quarta temporada de Fang!, el concurs de llengua del canal infantil. En aquesta ocasió, presenta un canvi de format i més participació perquè prop de 2.000 infants de 5è de primària de més de 70 escoles d’arreu del país se la jugaran pel català durant tot el curs.
I els fans de l’anime estan d’enhorabona, ara que han confirmat des de 3Cat que aquesta serà una tardor pirata. El 23 d’octubre s’estrenaran al Super3 i a la plataforma nous capítols de One Piece corresponents a l’arc de Dressrosa que mai no havien estat doblats al català encara. I, una mica abans, el 7 d’octubre serà el torn de nous episodis de Capità Tsubasa. Campions, per primer cop doblats en català.
I, si parlem d’esports, no podem obviar que tindrem un mes ple de bàsquet. Hi haurà un munt de transmissions dels equips de bàsquet catalans, en una clara aposta per l’esport de casa nostra. Mai el bàsquet català havia tingut tanta presència a Europa: la FIBA Europe Cup, la Basketball Champions League i l’EuroCup tindran participació catalana i la cadena n’oferirà partits a TV3, Esport3 i la plataforma 3Cat. Com la temporada passada, també es podran veure partits de la Lliga Endesa: 14 transmissions de bàsquet català. Catalunya Ràdio oferirà els partits de l’Eurolliga en exclusiva digital a l’app i farà el seguiment per antena dels partits de Lliga que coincideixin amb l’horari del Tot gira.