3Cat ha organitzat un macroesdeveniment aquest vespre per presentar, de manera oficial, totes les novetats amb què han farcit la nova temporada televisiva. L’Ideal Barcelona, allà a les Fonts de Montjuïc, s’ha vestit de gala per rebre les cares més conegudes del star-system català. Com preparen els seus respectius programes? Hi ha nervis? Ganes de fer encara més audiència en el prime time? Coneixem les principals estrenes i els noms propis d’aquesta nova temporada de TV3 que tot just comença.
Les novetats en ficció destacaran per sobre de tot en una graella amb més entreteniment i programes d’actualitat. Arribaran grans produccions com Cronos, la pel·lícula sobre el 17A, i també la sèrie sobre Ferran Adrià, Gènesi, que s’estrenarà el 21 de setembre a TV3 i també a la plataforma digital. És una bona notícia per als teleespectadors que hagin confirmat el retorn de Cites Barcelona al primer semestre de l’any, la nova temporada de Vintage i La casa nostra o l’estrena de dues sèries sobre ciència com són LIA i la seva mirada femenina o In vitro, que tracta els dilemes actuals de la reproducció assistida.
Ramon Pellicer, Crackòvia i Jordi Cubino com a principals novetats de la nova temporada de TV3
Tot això ja se sabia, però quins són els titulars inesperats d’aquesta gran presentació? El nom propi per excel·lència d’aquesta temporada serà Ramon Pellicer, que tornarà a tenir un programa propi que promet molt. La nova aposta de TV3 s’anomenarà Vèrtex, un espai que contrastarà els grans temes socials i polítics de la setmana que més impactin des de diferents punts de vista. El programa, que durarà una hora, s’emetrà al prime time dels diumenges tot just després d’un 30 minuts que també han reformulat per adaptar-lo més a l’actualitat.
Serà el 27 de setembre, quan acabi la retransmissió del Piromusical de la Mercè, quan debuti un presentador històric que aportarà el format d’anàlisi d’actualitat que faltava a la graella. La idea, que les reporteres siguin testimonis de la realitat social que volen retratar i després, des de plató i amb experts, ens ho expliquin amb un punt de vista reposat i de distància.
I el gran titular de la nit, que hagin decidit recuperar un dels formats més exitosos de fa uns anys com és Crackòvia. Torna la sàtira esportiva més emblemàtica de 3Cat amb esquetxs, imitacions i personatges reconeixibles a dins i fora del terreny de joc. Ara, actualitzarà el seu univers per connectar amb una nova etapa. I quan? A partir de l’octubre, quan podrà tornar-se a veure a través de la plataforma 3Cat.
I un altre programa nou que aportarà una mica de frescor a una programació que pràcticament no es tocarà tindrà com a protagonista Jordi Cubino. Ell ens porta El doble, una notícia que ha fet molta il·lusió als fans que riuen amb ell en cada gala d’Eufòria. Es tracta d’un programa inspirat en l’univers musical dels 80 a partir de la figura del seu alter ego de l’època David Lyme. Amb una mirada que juga amb la memòria musical, la nostàlgia i els codis visuals i sonors d’una dècada molt recognoscible, el programa proposa un viatge al voltant d’un personatge que forma part de l’imaginari pop de tota una generació.
Arnau París substituirà Marc Ribas a Joc de cartes
Els dos noms més potents a la plataforma tornaran a ser el de Laura Escanes i Dulceida, per això, que repeteixen al capdavant dels seus exitosos programes. La primera, amb l’estrena de La Travessa VIP que posarà a prova 16 concursants famosos a partir del 29 de setembre. I, l’abella reina de les influencers, tornarà a triomfar amb la segona edició de La gran cita que s’emetrà l’abril de l’any vinent.
I un dels grans canvis arribarà de la mà d’Arnau París, qui ja havíem avançat que substituirà Marc Ribas al capdavant de Joc de cartes a partir del pròxim novembre. La temporada començarà amb cinc capítols presentats pel Marc i, després d’un comiat “molt lacrimogen”, arribarà el torn del seu substitut que en protagonitzarà 8 més.
Pel que fa al cap de setmana, ara sabem que Col·lapse ha renovat i continuarà emetent-se els dissabtes a la nit amb Jordi González. I no patiu, que hi haurà més Polònia, més Foraster a partir del novembre, més Crims, més Com si fos ahir, més Cuines -amb la incorporació de Rais Esteve-, més Atrapa’m si pots amb proves noves i més Eufòria a la primavera del 2027.
Nous drets esportius i el rellançament del Super3, dues de les apostes d’aquesta temporada
Per una altra banda, també podem destacar l’obtenció de nous drets esportius que poden portar moltes alegries a les audiències de la casa. Destacarà la Champions femenina, per exemple, amb una nova oportunitat per a les noies del Barça de demostrar que interessa, i molt, seguir els seus partits a través de TV3.
I bones notícies per als més petits, ja que des de la direcció han confirmat que han preparat un rellançament dels continguts infantils al Super3. Destaca l’emissió de la quarta temporada de Fuet i Fang o l’estrena d’un programa nou amb Lildami que s’anomenarà Fes-te la festa. En anime, han aplaudit l’arribada de Capità Tsubasa, campions a la plataforma.
3CatCampus es renovarà i aportarà molts més continguts per aprendre català, mentre que a EVA arriba Carles Tamayo amb Increïble, però fals que pretén fomentar l’esperit crític davant les fake news. Finalment, podem explicar que 3Cat obrirà uns canals temàtics a Youtube que confien que s’adapti als hàbits de consum actuals. Hi haurà humor, entreteniment i cuina entre molts altres estils.
A Catalunya Ràdio, per la seva banda, res canvia, tenint en compte que mantenen les veus principals als programes més escoltats en una graella continuista: Ricard Ustrell, Francesc Garriga i Roger Escapa lideraran l’emissora una altra vegada amb l’objectiu de continuar esgarrapant oients a RAC1.
Les autoritats, a tot això, què han dit? La presidenta de 3Cat, Rosa Romà, s’ha mostrat entusiasmada: “Venim d’una temporada de grans èxits i afrontem aquesta amb moltíssima ambició”. Sígrid Gras, el director de TV3, ha deixat clar en el seu parlament que tenen la intenció de seguir sent líders “el màxim temps possible”.
Molt “satisfets” del resultat que han obtingut amb el canvi dels Telenotícies, continuaran pel mateix camí: “Sabem que sempre estem en el punt de mira, però no serem mai la televisió de ningú, sinó la tele del poble català”. Tota una sèrie de titulars que posen sobre la taula la idea de TV3 per a una pròxima temporada que esperen que sigui tan bona com les anteriors.