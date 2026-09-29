Un dels mites que ha corregut en els darrers anys és l’alta presència de guàrdies civils, militars i membres del Cos Nacional de Policia (CNP) al cos de Mossos d’Esquadra. Però res com els números i les dades per certificar o no una informació que s’ha convertit en una idea general. Segons la consellera d’Interior, Núria Parlon, només 269 membres dels Mossos d’Esquadra han prestat serveis abans a la Guàrdia Civil, al Cos Nacional de Policia o a les forces armades espanyoles. Tot plegat, en un col·lectiu de 20.883 efectius, que són els que hi ha actualment al cos, segons els darrers números aportats a la cambra catalana per part de la consellera.
Així ho indica una resposta parlamentària a la portaveu d’Interior d’ERC al Parlament, Laia Cañigueral, a la qual ha tingut accés El Món. L’informe presentat per Parlon destaca, en canvi, el gran nombre de policies locals que s’acaben incorporant a les files de la policia de la Generalitat. De fet, les xifres van en consonància amb un informe al qual també va tenir accés El Món l’any 2021, on també mostrava la irrisòria xifra de guàrdies civils que havien canviat l’uniforme verd pel blau.
En concret, al registre d’Interior consten, amb data 29 de juny, 1.298 membres del Cos de Mossos d’Esquadra que han prestat serveis en altres cossos policials. Dos d’ells estan destinats a llocs de facultatiu, és a dir, en càrrecs tècnics sense funció policial. D’aquests 1.298 que han prestat serveis en altres cossos policials, n’hi ha 1.265 en servei actiu. Parlon, en la seva resposta, insisteix que s’ha trigat molt a aconseguir la xifra perquè “amb els sistemes d’informació disponibles, només és possible obtenir de forma automatitzada la informació relativa als membres del cos que han prestat serveis previs en altres cossos policials, però no en quins”. Per tant, han hagut de mirar-ho expedient físic per expedient i fent un encreuament de dades. “Aconseguir les dades ha requerit una dedicació significativa de temps i recursos humans”, ressalta la consellera.
Un o dos cossos abans dels Mossos
En síntesi, Interior constata que, a data 29 de juny de 2026, dels 1.265 agents en servei actiu als Mossos que abans han estat en altres cossos, 1.215 han prestat serveis només en un cos i 50, en dos cossos policials. En concret, dels 1.215 que han prestat serveis a un sol cos hi ha 1.009 ho han fet a policies locals; 10 ho han fet a les forces armades espanyoles; 174 a la Guàrdia Civil i 22 al Cos Nacional de Policia. Dels 50 agents que han prestat serveis en dos cossos, 13 ho han fet a les Forces Armades i a la Guàrdia Civil; 26 ho han fet a les Forces Armades i en policies locals i 11 ho han fet a la Guàrdia Civil i en policies locals.
En total, 269 mossos en actiu han portat abans l’uniforme de la Guàrdia Civil, de les forces armades o del Cos Nacional de Policia. La resta provenen de les policies locals, cossos que també fan de passarel·la constant a l’inrevés, dels Mossos cap a policies locals. De fet, la mateixa consellera Parlon, durant la campanya electoral que va portar Salvador Illa a la Casa dels Canonges, va explicar que quan era alcaldessa de Santa Coloma de Gramenet va demanar a Josep Lluís Trapero ser el cap de la policia local del municipi. Trapero, aquella vegada sí, li va donar carabasses.