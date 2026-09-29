Sofia de Borbó ha començat una nova etapa universitària a París. Amb 19 anys, la filla petita de Felip de Borbó i Letícia afronta el seu segon curs de la carrera de Ciències Polítiques i Relacions Internacionals al prestigiós i caríssim Forward College després d’haver estudiat el primer any a Lisboa. Ara, la capital francesa s’ha convertit en l’escenari principal i aquí comparteix experiència amb estudiants de diferents punts del món. La sorpresa? Que alguns d’ells han parlat obertament sobre el seu dia a dia i això ha permès que coneguem els primers detalls d’aquesta nova vida.
Mentre Sofia manté un perfil molt discret des de la seva arribada a París, alguns dels seus companys han explicat com estan vivint aquests primers dies a la ciutat. Ho han fet a través d’un vídeo publicat al perfil d’Instagram de la mateixa universitat, on alumnes de segon curs han parlat de la seva nova vida a la capital francesa. Les primeres impressions no podrien ser més positives, és clar, tot floretes cap a una institució molt i molt cara que els ofereix totes les comoditats imaginables.
Una de les estudiants ha dit que troba que la ciutat és “molt animada” i “especialment atractiva” pel seu vessant cultural: “Per a mi, París és una ciutat molt animada i amb molta cultura, especialment gràcies als seus museus. És una ciutat que resulta molt inspiradora i la gent és meravellosa”, assegura. Tot són estudiants de famílies adinerades, és clar, que poden permetre’s pagar-los una educació molt privilegiada en una universitat que els proposa fer cada curs en un campus diferent: a Lisboa, París i Berlín.
A través de les xarxes socials del centre han compartit algunes de les visites que fan pels espais culturals més coneguts de la capital francesa, una de les moltes possibilitats d’oci que tenen al seu abast. La mateixa alumna també ha posat en valor tot el que ofereixen més enllà de les aules: “Crec que el que més em fa il·lusió és passar temps a París, recórrer els seus mercats o simplement gaudir d’una vetllada al sol, amb bon vi i en bona companyia”, ha explicat sobre els plans que espera poder fer durant els pròxims mesos. Sofia de Borbó és de les que s’apunta a aquests plans?
Una altra estudiant ha coincidit en les bones sensacions que li transmet la ciutat: “És realment bonica, està plena de màgia i té un ambient molt internacional”, ha assegurat. Per a ella, aquesta nova etapa també és una oportunitat per submergir-se en la cultura francesa: “Em fa molta il·lusió conèixer París, impregnar-me de la seva cultura i parlar francès”.
El caràcter internacional del centre és, de fet, un dels aspectes que més destaquen els alumnes: “Una de les coses que més m’agrada d’estudiar a l’estranger és conèixer persones d’arreu del món”, diu aquesta mateixa estudiant. El Forward College compta amb alumnes de nombroses nacionalitats, cosa que converteix aquesta experiència universitària en una oportunitat per relacionar-se amb persones d’orígens molt diversos.
Un altre dels estudiants que ha començat aquesta nova etapa a París ha posat el focus precisament en aquesta diversitat: “Em motiva molt conèixer persones d’arreu del món, una cosa inevitable quan vius en un lloc com aquest, situat en un lloc privilegiat”, ha comentat. Però els alumnes també tenen molt present la part acadèmica. Aquest estudiant ha destacat especialment les expectatives de cara al nou curs: “Entre altres coses, destaco el progrés acadèmic que esperem aconseguir aquest any. Aquí hi ha molts mitjans per fer-ho realitat”.
Sofia de Borbó manté un perfil baix en la seva etapa a París
De moment, però, Sofia de Borbó continua mantenint-se al marge d’aquesta exposició pública. No ha transcendit cap declaració seva sobre els primers dies a París ni tampoc detalls sobre com està vivint aquesta nova etapa. La seva voluntat, com ja ha fet durant la seva formació a l’estranger, és continuar els estudis amb la màxima normalitat i discreció possible. El fet de viure i estudiar fora d’Espanya també contribueix a allunyar-la del focus mediàtic, mentre que el mateix centre manté una actitud especialment discreta respecte de la seva presència entre la resta d’alumnes. Per no haver-hi, enguany no hi ha hagut ni tan sols foto oficial de l’inici d’aquest curs.
Un perfil baix perquè no parlin d’ella, d’acord, però com és que no s’estan filtrant fotografies de la seva estada a la universitat? D’Elionor, que fa primer curs a una universitat privada de Madrid, se sap que té diversos guardaespatlles espantant tots aquells que li fan fotografies. De fet, s’ha filtrat que un dels companys hauria estat amenaçat, directament, per tal que esborrés la imatge que acabava de captar. Faran el mateix amb els alumnes que comparteixen classe amb Sofia a París? O potser allà passa més desapercebuda perquè la gent no la coneix?
Sigui com sigui, els més tafaners poden estar una mica més tranquils ara que han sabut què opinen sobre l’escola i la rutina que segueixen els seus companys que han protagonitzat aquest vídeo en qüestió.