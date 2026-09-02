Sofia de Borbó iniciarà aviat el seu segon curs universitari a París, després d’haver completat el primer any del grau de Ciències Polítiques al Forward College de Lisboa. La seva elecció universitària ha trencat amb alguns dels esquemes més tradicionals de la família reial espanyola i, segons explica la revista francesa Paris Match, el centre va descobrir pràcticament “per casualitat” la veritable identitat de la seva nova alumna.
En una entrevista amb la publicació francesa, el fundador i president del centre privat assegura que la Zarzuela no es va posar en contacte amb la institució durant el procés d’admissió de la filla gran de Felip i Letícia. Sofia hauria presentat la seva candidatura amb el seu nom civil -amb els cognoms Borbó i Ortiz, si ens fiem d’aquest testimoni, i hauria passat “les mateixes proves i entrevistes” que la resta d’aspirants “sense cap distinció”. No hi hauria hagut cap mena de tracte de favor, diu, però és clar… què ha de dir.
“La Casa Reial mai no em va contactar prèviament i no ens vam adonar de res. Sofia es va presentar amb el seu nom civil i vaig pensar que devia ser cosina dels Borbons perquè ja sabem que la família és gran“, afirma. El responsable del centre es mostra totalment aliè a les tafaneries espanyoles i, així, justifica que tampoc no relacionés inicialment el cognom Ortiz amb Letícia: “No m’havia adonat que Ortiz era el cognom de soltera de la reina, la veritat”.
Segons relata, l’aristòcrata hauria completat el mateix procés que els altres estudiants. Com va ser el seu procés de selecció? Perquè sempre s’ha dit que, en aquesta universitat que divideix la carrera en tres campus en tres ciutats diferents, només el 6% dels sol·licitants aconsegueix la plaça: “Sofia va fer les mateixes entrevistes que tothom, li vam fer les mateixes preguntes que als altres i ho va fer molt bé!“.
Com serà la nova vida de Sofia de Borbó a París?
Sofia es prepara ara per continuar els estudis a París. Allà viurà una experiència universitària allunyada dels privilegis que es podrien associar a la seva condició, ja que el diari francès explica que s’instal·larà a la Cité Internationale Universitaire, al districte XIV de la capital. Allà ocuparà una habitació individual d’uns 17 metres quadrats i amb bany privat que posen a disposició dels estudiants per un lloguer d’uns 700 euros mensuals.
El seu dia a dia també serà compartit amb estudiants d’altres procedències. La residència disposa d’espais comuns i Sofia “compartirà cuina” amb alumnes de més de 40 nacionalitats. Li costarà no tenir un xef disponible les 24 hores… A canvi, podrà utilitzar les instal·lacions esportives i el menjador universitari com qualsevol altre estudiant.
El model educatiu del Forward College també ha atret altres membres de famílies reials europees. La metodologia del centre aposta per l’aprenentatge pràctic, les classes reduïdes a quinze alumnes i l’absència d’ordinadors a les aules. Seguint els passos de Sofia, el príncep Sverre Magnus de Noruega també s’ha incorporat al Forward College on ha utilitzat el nom de Sverre Magnus af Glücksborg per passar desapercebut.
Malgrat disposar d’una escolta discreta adaptada a les exigències de seguretat de la Casa Reial, l’equip docent destaca “la naturalitat” amb què la infanta s’ha integrat en la vida del centre. Cleo Davies, professora del campus parisenc, explica que tenir una princesa entre els alumnes és “una primera vegada” per a ells. Tot i això, defensa que el mètode personalitzat de la institució permet a Sofia desenvolupar el seu propi camí i preparar-se per al futur amb les eines necessàries per convertir-se en “una dona independent”… però sota el paraigua de la institució que la manté amb els diners de tots.