Compareixença esperada i sorprenent a primera hora d’aquesta tarda al Parlament en el marc de la Comissió d’Investigació sobre les infiltracions policials. El compareixent era el cap de la poderosa Comissaria General d’Informació dels Mossos d’Esquadra, l’intendent Carles Fernàndez, que ha arribat a la sala quatre de la cambra catalana, -coneguda com el menjador del Comte Dràcula- acompanyat de la flor i nata de la Prefectura, amb el nou director general de la Policia, Ferran López, la comissària en cap del Cos, Sílvia Catà, el seu antecessor, Miquel Esquius, i Mari Pau Martí, veterana dels serveis jurídics del departament d’Interior.
Fernàndez estava citat per explicar com funcionen les infiltracions policials i sobre l’ús de programaris espia. Fernàndez ha recordat que no podia respondre a les peticions d’informació sobre com treballen la resta de cossos policials. Ara bé, l’intendent ha defensat la tasca de la Comissaria General d’Informació, que l’ha definida com un “instrument” per poder garantir els drets i no per retallar-los. Així mateix, ha desautoritzat a la consellera Núria Parlon i l’exdirector general Policia, Josep Lluís Trapero, tot justificant la presència de mossos d’esquadra a l’assemblea de docents, en plena mobilització del col·lectiu, que va obrir una crisi política de primer nivell. “No demano perdó perquè el que han fet les meves agents és el que els atorga la llei com el Conveni Europeu de Drets Humans, la Constitució i l’Estatut”, ha sentenciat, tot contradient Parlon, que sí que va demanar disculpes a la comissió d’Interior. “No dimitiré”, ha remarcat tot i posar-se a disposició de la comissària en cap.
L’expedient d’informació reservada a les agents, tancat
Per altra banda, l’intendent ha avançat que la informació reservada -la investigació interna- que es va obrir a les dues agents ha estat arxivada. “No es va veure vulnerat cap dret”, ha raonat per justificar l’operació per garantir la seguretat i l’ordre en les futures mobilitzacions. “No és una infiltració ni una operació encoberta, és una tasca de la policia governativa”, ha replicat. “No he desautoritzat ningú no valoro les opinions”, ha deixat caure quan els portaveus que contrastaven la seva opinió amb la de la consellera i l’exdirector general de la Policia, Josep Lluís Trapero. “Les agents no van mentir per entrar sí per sortir per garantir la seva pròpia seguretat”, ha subratllat per justificar que es fessin passar per docents.
Els diputats “en xoc”
De fet, la seva declaració ha deixat en “estat de xoc” –tal com ho han descrit ells mateixos– els portaveus com Francesc de Dalmases (Junts), Laia Cañigueral (ERC), Andrés García Berrio (Comuns) i Xavi Pellicer, de la CUP. De fet, el cupaire ha demanat el cessament de manera fulminant el cap de la comissaria general d’Informació, després de la “sinceritat expressada” per l’intendent i ha demanat una auditoria interna de la comissaria per conèixer els seus protocols, les maneres de treballar i les fórmules d’obtenció de la informació.
Fernàndez, fidel al seu estil, s’ha mantingut en la defensa de l’operació i de les agents, tot i admetre que podia haver estat “mal planificada i executada”, però que responia a les funcions de prevenció que com a policia governativa tenen els Mossos. En aquest sentit, ha informat que la informació reservada oberta a les agents ha estat arxivada, i així li van notificar ahir, perquè “no hi va haver vulneració de l’ordenament jurídic i, per tant, no hi ha indicis per deduir responsabilitats disciplinàries i penals, tot i això, s’encomana una mesura de control superior que ja es va fer d’iniciativa pròpia”.