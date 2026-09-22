Comparecencia esperada y sorprendente a primera hora de esta tarde en el Parlamento en el marco de la Comisión de Investigación sobre las infiltraciones policiales. El compareciente era el jefe de la poderosa Comisaría General de Información de los Mossos d’Esquadra, el intendente Carles Fernàndez, quien llegó a la sala cuatro de la cámara catalana, -conocida como el comedor del Conde Drácula- acompañado de la élite de la Prefectura, con el nuevo director general de la Policía, Ferran López, la comisaria jefe del Cuerpo, Sílvia Catà, su antecesor, Miquel Esquius, y Mari Pau Martí, veterana de los servicios jurídicos del departamento de Interior.

Fernàndez fue citado para explicar cómo funcionan las infiltraciones policiales y sobre el uso de software espía. Fernàndez recordó que no podía responder a las peticiones de información sobre cómo trabajan otros cuerpos policiales. Sin embargo, el intendente defendió la labor de la Comisaría General de Información, que definió como un «instrumento» para poder garantizar los derechos y no para recortarlos. Asimismo, desautorizó a la consejera Núria Parlon y al exdirector general de Policía, Josep Lluís Trapero, justificando la presencia de mossos d’esquadra en la asamblea de docentes, en plena movilización del colectivo, que abrió una crisis política de primer nivel. «No pido perdón porque lo que han hecho mis agentes es lo que les otorga la ley como el Convenio Europeo de Derechos Humanos, la Constitución y el Estatuto», sentenció, contradiciendo a Parlon, que sí pidió disculpas en la comisión de Interior. «No dimitiré», remarcó a pesar de ponerse a disposición de la comisaria jefe.

El expediente de información reservada a las agentes, cerrado

Por otro lado, el intendente adelantó que la información reservada -la investigación interna- que se abrió a las dos agentes ha sido archivada. «No se vio vulnerado ningún derecho», razonó para justificar la operación para garantizar la seguridad y el orden en las futuras movilizaciones. «No es una infiltración ni una operación encubierta, es una tarea de la policía gubernativa», replicó. «No he desautorizado a nadie ni valoro las opiniones», dejó caer cuando los portavoces contrastaban su opinión con la de la consejera y el exdirector general de la Policía, Josep Lluís Trapero. «Las agentes no mintieron para entrar, sí para salir para garantizar su propia seguridad», subrayó para justificar que se hicieran pasar por docentes.

Ferran Lòpez, Miquel Esquius, Silvia Catà, esta tarde en el Parlamento/Quico Sallés

Los diputados «en shock»

De hecho, su declaración dejó en «estado de shock» –tal como lo describieron ellos mismos– a los portavoces como Francesc de Dalmases (Junts), Laia Cañigueral (ERC), Andrés García Berrio (Comuns) y Xavi Pellicer, de la CUP. De hecho, el cupaire pidió el cese de manera fulminante del jefe de la comisaría general de Información, después de la «sinceridad expresada» por el intendente y solicitó una auditoría interna de la comisaría para conocer sus protocolos, las formas de trabajar y las fórmulas de obtención de la información.

Fernàndez, fiel a su estilo, se mantuvo en la defensa de la operación y de las agentes, aunque admitió que pudo haber sido «mal planificada y ejecutada», pero que respondía a las funciones de prevención que como policía gubernativa tienen los Mossos. En este sentido, informó que la información reservada abierta a las agentes ha sido archivada, y así le notificaron ayer, porque «no hubo vulneración del ordenamiento jurídico y, por tanto, no hay indicios para deducir responsabilidades disciplinarias y penales, aun así, se encomienda una medida de control superior que ya se hizo de iniciativa propia».