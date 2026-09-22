Sense sorpreses de darrera hora. Finalment, el Tribunal Constitucional posposa la resolució del recurs d’empara de Jordi Turull per inaplicació de l’amnistia pel desacord del plenari amb l’opinió expressada pel ponent, José Maria Macías. Aquest matí, el ponent ha presentat i defensat el seu esborrany de sentència amb què desestimava el recurs presentat pel secretari general de Junts davant la negativa del Tribunal Suprem d’inaplicar-li la llei d’amnistia i mantenir la inhabilitació pel delicte de malversació. Un delicte pel qual encara no s’han amnistiat, a més de Turull, ni Oriol Junqueras, ni Raül Romeva, ni Dolors Bassa, ni els membres de l’exili, Carles Puigdemont, Lluís Puig i Toni Comín.
De tota manera, el TC acabarà estimant el recurs perquè la majoria del Tribunal s’ha mostrat favorable a aplicar-lo. El ponent, però, que tenia l’opció de renunciar a fer la ponència, s’ha estimat més mantenir la responsabilitat de dictar-la afegint el seu vot particular. D’aquesta manera, el següent recurs d’empara que analitzarà el primer plenari del mes d’octubre, previst pel dia 6, serà el de l’exconsellera Dolors Bassa, que redacta el president del TC, Cándido Conde Pumpido, que ja ha pogut copsar avui oficialment quin és el sentir majoritari de l’alta magistratura constitucional. Així, al pròxim magistrat Macías presentarà una nova ponència d’acord amb els criteris expressats per la majoria del Ple.
(Més informació ben aviat)