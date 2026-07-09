Sofia de Borbó ha viscut un dia gran, el del seu debut en públic amb un primer discurs que ha generat molta expectació. A la seva germana ja l’hem sentit moltes vegades, però com parla la petita dels Borbons? Molts es preguntaven com podia ser que encara no l’haguessin col·locat en aquesta posició, fins al punt que es preguntaven si és que no la veien capacitada de parlar en públic. Doncs bé, curiositat satisfeta gràcies a les paraules que ha pronunciat en la primera edició de l’entrega d’ajudes a Docents Referents. Ha quedat bé en la reivindicació que ha fet a favor dels professors, encara que no cola quan ella ha estudiat fora de l’educació espanyola que tant defensa, però també s’ha destacat d’ella un domini de l’oratòria que ha sorprès els experts.
Amb bona dicció i una comunicació no verbal molt correcta, ha deixat en evidència la seva germana perquè ha estat un primer discurs que ha donat mil voltes al que va fer Elionor en el seu moment. Natural, segura i amb una tècnica que torna a demostrar que Letícia ha fet bona feina en aquest sentit amb les filles. Sofia li ha agraït l’ajuda amb la seva tria estilística, el vestit blanc que sempre acompanya la mare en els moments importants. Especialistes en protocol com Patrycia Centeno han aplaudit Sofia, fins al punt que l’han arribat a catalogar com “la millor oradora de la família”. I això que era la primera vegada… atenció, princesa hereva.
“No marca les esses”, “No s’ofega”, “Bon contacte visual amb el públic” o “Llegeix de manera magistral” són només alguns exemples de les moltes alabances que ha rebut d’experts. Ara bé, no tot és positiu. La revista Semana ha demanat a un especialista en comunicació no verbal que analitzés tots els gestos de Sofia durant la seva intervenció en públic. I què hi ha trobat? Doncs alguns senyals que estava nerviosa i tenia ganes d’acabar: “Ha llegit a una velocitat lleugerament alta i això és un indicador clàssic de nerviosisme, reflecteix el desig inconscient d’acabar ràpidament el tràmit per mitigar la tensió del moment“. També destaca la caiguda del seu to de veu a meitat i final d’algunes frases, una disminució que acostuma a vincular-se, diu, a la manca de confiança o a la timidesa.
Què opinen els usuaris del primer discurs de Sofia?
Els usuaris de X (l’antic Twitter) han destacat, en la seva gran majoria, aquesta gran diferència amb Elionor: “Que bé parla aquesta noia, molt millor que la seva germana” o “Em sembla natural i amb personalitat, m’agrada més que la mare i la germana” i “Té una veu més maca que la germana” són només alguns dels molts que han escrit en aquest estil.
La gran majoria aplaudeix que ho hagi fet bé, sí, però l’han criticat perquè no compren que ara defensi el sector del professorat espanyol quan ella ha estudiat el Batxillerat a Gal·les i també està cursant la carrera universitària a l’estranger: “Doncs ja saps, nena, si vols retallem un 70% del pressupost a la teva família i el posem en educació“, “Que has estudiat al Regne Unit, eh” i “Els defensa, però ha estudiat fora d’Espanya” s’han publicat en les últimes hores.
Sofia de Borbó no ha estat sola en aquest dia tan especial per a ella. Felip i Letícia no s’han volgut perdre el gran debut de la seva filla petita, de la mateixa manera que també Elionor ha estat present en aquest acte. Tots s’han volgut mostrar com un nucli unit enmig de la gran esquerda que tothom sap que existeix amb la resta de la família. Ara totes les mirades estaran posades en Elionor, que sembla que haurà d’aprendre de la petita.