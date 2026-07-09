Sofia de Borbón ha vivido un gran día, el de su debut en público con un primer discurso que ha generado mucha expectación. A su hermana ya la hemos escuchado muchas veces, pero ¿cómo habla la pequeña de los Borbones? Muchos se preguntaban cómo podía ser que aún no la hubieran colocado en esta posición, hasta el punto de preguntarse si es que no la veían capacitada para hablar en público. Pues bien, curiosidad satisfecha gracias a las palabras que ha pronunciado en la primera edición de la entrega de ayudas a Docentes Referentes. Ha quedado bien en la reivindicación que ha hecho a favor de los profesores, aunque no cuela cuando ella ha estudiado fuera de la educación española que tanto defiende, pero también se ha destacado de ella un dominio de la oratoria que ha sorprendido a los expertos.

Con buena dicción y una comunicación no verbal muy correcta, ha dejado en evidencia a su hermana porque ha sido un primer discurso que ha dado mil vueltas al que hizo Elionor en su momento. Natural, segura y con una técnica que vuelve a demostrar que Letizia ha hecho un buen trabajo en este sentido con las hijas. Sofia le ha agradecido la ayuda con su elección estilística, el vestido blanco que siempre acompaña a la madre en los momentos importantes. Especialistas en protocolo como Patrycia Centeno han aplaudido a Sofia, hasta el punto de que la han llegado a catalogar como «la mejor oradora de la familia». Y eso que era la primera vez… atención, princesa heredera.

«No marca las eses», «No se ahoga», «Buen contacto visual con el público» o «Lee de manera magistral» son solo algunos ejemplos de las muchas alabanzas que ha recibido de expertos. Ahora bien, no todo es positivo. La revista Semana ha pedido a un especialista en comunicación no verbal que analizara todos los gestos de Sofia durante su intervención en público. ¿Y qué ha encontrado? Pues algunas señales de que estaba nerviosa y tenía ganas de acabar: «Ha leído a una velocidad ligeramente alta y eso es un indicador clásico de nerviosismo, refleja el deseo inconsciente de acabar rápidamente el trámite para mitigar la tensión del momento«. También destaca la caída de su tono de voz a mitad y final de algunas frases, una disminución que suele vincularse, dice, a la falta de confianza o a la timidez.

¿Qué opinan los usuarios del primer discurso de Sofia?

Los usuarios de X (el antiguo Twitter) han destacado, en su gran mayoría, esta gran diferencia con Elionor: «Qué bien habla esta chica, mucho mejor que su hermana» o «Me parece natural y con personalidad, me gusta más que la madre y la hermana» y «Tiene una voz más bonita que la hermana» son solo algunos de los muchos que han escrito en este estilo.

La gran mayoría aplaude que lo haya hecho bien, sí, pero la han criticado porque no comprenden que ahora defienda el sector del profesorado español cuando ella ha estudiado el Bachillerato en Gales y también está cursando la carrera universitaria en el extranjero: «Pues ya sabes, niña, si quieres recortamos un 70% del presupuesto a tu familia y lo ponemos en educación«, «Que has estudiado en el Reino Unido, eh» y «Los defiende, pero ha estudiado fuera de España» se han publicado en las últimas horas.

¿Qué ha dicho la gente del primer discurso de Sofia de Borbón? | Europa Press

Sofia de Borbón debuta con su primer discurso en público | Europa Press

Los padres y Elionor acompañan a Sofia en su debut | Europa Press

Sofia de Borbón no ha estado sola en este día tan especial para ella. Felipe y Letizia no han querido perderse el gran debut de su hija pequeña, de la misma manera que también Elionor ha estado presente en este acto. Todos han querido mostrarse como un núcleo unido en medio de la gran fractura que todos saben que existe con el resto de la familia. Ahora todas las miradas estarán puestas en Elionor, que parece que tendrá que aprender de la pequeña.