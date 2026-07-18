Paloma Rocasolano siempre ha estado muy presente en la vida de Letizia, también desde que entró a formar parte de la familia real. La madre de la monarca española ha ayudado activamente en la crianza de Leonor y Sofía, dos nietas que han tenido una abuela presente… mientras que no prestaban mucha atención a la otra. Desde fuera ha parecido curioso que fuera ella quien se quedara a cargo de las niñas cuando los reyes viajaban al extranjero y no Sofía, que vivía literalmente en el mismo edificio. Y siempre se ha dicho que la reina emérita ha lamentado esta gran diferencia de trato, de hecho, una queja que tiene que ver con la negativa de Paloma a acudir al palacio de Marivent.

Si hacemos caso a la información que han publicado en Lecturas esta semana, la madre de Letizia siempre se habría negado a pasar agosto con ellos en Mallorca y ahora sabemos por qué. El palacio de Marivent ha sido el refugio de los Borbones para el mes de agosto, una casa a la que han invitado a familia más cercana, primos lejanos, amigos y también otros aristócratas. ¿Cómo es que nunca hemos visto allí a Paloma Rocasolano? ¿No la invitan?

Hemos visto a Paloma Rocasolano en días importantes para las nietas | Europa Press

¿Paloma Rocasolano no ha sido invitada a Marivent?

Hace un par de semanas, se dijo que ella ha lamentado siempre no haber sido muy bien tratada por los Borbones. ¿Quizás como castigo por el papel protagonista que ha tenido en detrimento del de Sofía? La griega se habría quejado bastante a Felipe y este habría convencido a Letizia para llegar a un pacto no escrito sobre el tema. ¿Y en qué consistía? Básicamente, en pedir que la madre se hiciera “a un lado” durante las vacaciones de verano. Ya que iban a la residencia de los abuelos paternos en Mallorca, qué mínimo que fueran los únicos cuidadores esos días de agosto.

“En el momento en que la familia ponía un pie en Mallorca, Paloma Rocasolano se hacía a un lado. La enfermera entendía que aquel no era su lugar y no era una cuestión de espacio, sino de respeto”, explican en la revista del corazón. Desde aquí aplauden que haya sido “extremadamente discreta” y que no haya ocupado un lugar que no le corresponde. Además, que no necesita demostrar “ni pregonar” ser un apoyo para Letizia porque ya lo sabe todo el mundo.

Marivent es el lugar preferido de Sofía, un refugio al que ha acudido en sus peores momentos y en el que recuerda sus años en Grecia. Paloma Rocasolano es consciente de que, en caso de que pisara su territorio, la prensa se haría eco y no quiere eso. Su relación ha sido cordial a lo largo de todos los años y no tendría ningún interés en empeorarlo ahora. Una historia de consuegras que hará gracia a los más curiosos, eso seguro.