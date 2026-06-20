Letizia ya era famosa antes de casarse con Felipe de Borbón, pero de ninguna manera se habría imaginado que acabaría convirtiéndose en alguien tan influyente como la reina española. Desde entonces, se sabe que ha hecho todo lo posible por mantener su grupo de amigos periodistas y parece que lo ha conseguido. Así lo ha asegurado, en varias ocasiones, la presentadora Sonsoles Ónega con quien mantiene una larga amistad. Ahora, es otro de sus amigos quien ha decidido romper su silencio y hablar con la prensa sobre su relación con la monarca.

Nos referimos a Luis Alegre, el cineasta, que no se ha callado cuando le han preguntado sobre Letizia en Navarra Televisión: “La gente no sabe muchísimas cosas de la reina Letizia”, avanza. Él, que la conoce de cerca, después de muchos años de amistad, se atreve a decir abiertamente que hay muchos aspectos de su personalidad que se han mantenido ocultos.

¿Por ejemplo? Que muchos no saben que tiene una inteligencia “brutal”: “A mí siempre me ha parecido que era superdotada, me lo pareció desde el primer momento que la conocí”. En estas declaraciones aduladoras, está claro, la llena de halagos. Luis Alegre ha descrito a Letizia como una “buena persona”, “sensible” y también “alegre”; a quien siempre ha visto contenta desde que un amigo en común los presentó cuando ella le pidió ayuda con un reportaje.

Un amigo de Letizia revela detalles de su personalidad | Europa Press

¿Qué dicen los amigos de Letizia sobre ella?

Asegura ahora, años después, que la conexión entre ellos fue “instantánea”. Tienen una relación cercana muy buena y, de hecho, asegura que guarda su teléfono con un alias para no levantar sospechas: “Letizia tiene su vida privada, entre comillas, en la que disfruta de sus pasiones e inquietudes con su grupo de amigos”.

Su amigo considera que Letizia es buena por naturaleza, dice, cosa que cree que se refleja en todas las causas humanitarias que ha iniciado desde que es reina: “Tiene mucha sensibilidad humanista y social, le gusta la gente y creo que lo está haciendo muy bien y está beneficiando mucho a la institución”.

Ha sorprendido, por ejemplo, que este amigo íntimo de Letizia reconozca que le mantuvo en secreto que mantenía una relación con Felipe de Borbón. Nadie podía saber que se veían, ni siquiera gente de su máxima confianza. Es por eso que, cuando se enteró del compromiso por la radio, no se lo podía creer: “Me quedé totalmente en shock y pensé que se referiría a otra Letizia Ortiz, creí que era una broma”.

Toda una serie de declaraciones buenas, qué ha de decir, pero que aportan un poco de luz a cómo tratan sus amigos a una Letizia a quien debe encantarle verse rodeada de gente que solo hace que decir cosas buenas sobre ella.