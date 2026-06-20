Letícia ja era famosa abans de casar-se amb Felip de Borbó, però de cap de les maneres no s’hauria imaginat que acabaria convertint-se en algú tan influent com la reina espanyola. Des d’aleshores, se sap que ha fet tot el possible per mantenir el seu grup d’amics periodistes i sembla que ho ha aconseguit. Així ho ha assegurat, en diverses ocasions, la presentadora Sonsoles Ónega amb qui manté una llarga amistat. Ara, és un altre dels seus amics qui ha decidit trencar el seu silenci i parlar amb la premsa sobre la seva relació amb la monarca.
Ens referim a Luis Alegre, el cineasta, que no s’ha callat quan li han preguntat sobre Letícia a Navarra Televisión: “La gent no sap moltíssimes coses de la reina Letícia”, avança. Ell que la coneix de prop, després de molts anys d’amistat, s’atreveix a dir obertament que hi ha molts aspectes de la seva personalitat que s’han mantingut ocults.
Per exemple? Que molts no saben que té una intel·ligència “brutal”: “A mi sempre m’ha semblat que era superdotada, m’ho va semblar des del primer moment que la vaig conèixer”. En aquestes declaracions pilotes, és clar, l’omple a floretes. Luis Alegre ha descritLetícia com una “bona persona”, “sensible” i també “alegre”; a qui sempre ha vist contenta des que un amic en comú els va presentar quan ella va demanar-li ajuda amb un reportatge.
Què diuen els amics de Letícia sobre ella?
Assegura ara, anys després, que la connexió entre ells va ser “instantània”. Tenen una relació propera molt bona i, de fet, assegura que guarda el seu telèfon amb un àlies per no aixecar sospites: “Letícia té la seva vida privada, entre cometes, en la que gaudeix de les seves passions i inquietuds amb el seu grup d’amics”.
El seu amic considera que Letícia és bona per naturalesa, diu, cosa que creu que es reflecteix en totes les causes humanitàries que ha engegat des que és reina: “Té molta sensibilitat humanista i social, li agrada la gent i crec que ho està fent molt bé i està beneficiant molt a la institució”.
Ha sorprès, per exemple, que aquest amic íntim de Letícia reconegui que va mantenir-li en secret que mantenia una relació amb Felip de Borbó. Ningú no podia saber que es veien, ni tan sols gent de la seva màxima confiança. És per això que, quan va assabentar-se del compromís per la ràdio, no s’ho podia creure: “Em vaig quedar totalment en shock i vaig pensar que es referiria a una altra Letícia Ortiz, vaig creure que era una broma”.
Tot un seguit de declaracions bones, què ha de dir, però que aporten una mica de llum a com tracten els seus amics a una Letícia a qui deu encantar-li veure’s rodejada de gent que només fa que dir coses bones sobre ella.