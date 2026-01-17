Com era el contracte que va signar Letícia per poder casar-se amb Felip?

Qui li hagués dit a Letícia que passaria de ser una de les cares visibles del periodisme de RTVE a convertir-se en la dona del llavors príncep espanyol? La seva vida va fer un gir de 180 graus després que es confirmés la notícia de la seva relació i el posterior compromís que els portaria a ser els enviats directes al tron que va deixar Joan Carles de Borbó. La decisió de casar-se no seria pas fàcil, si més no, Letícia va haver de signar un contracte amb un munt de clàusules i apartats diferents que farien canviar la seva vida per sempre.
La mare d’Elionor i Sofia sabia que contraure matrimoni amb el príncep espanyol canviaria moltes coses. D’una banda, el final de la seva carrera periodística que la va portar a conèixer el seu futur marit. A més a més, la seva agenda estaria plena de viatges amunt i avall i actes arreu del món com a representant de la família reial espanyola. Des de la revista Lecturas recullen detalls i anècdotes curioses d’aquest contracte que va signar Letícia.
Què deia el contracte que va signar Letícia per casar-se amb Felip de Borbó?
La boda amb una periodista que no pertanyia a cap família reial i que s’havia divorciat anteriorment no va agradar gaire Joan Carles i la seva arribada a la família va suposar un canvi per a tothom fa més de 20 anys. Segons explica la periodista Pilar Eyre i recull la citada revista, Letícia va haver de signar un “contracte prematrimonial d’allò més dur“. En aquest contracte s’hi van afegir apartats de tota mena que tinguessin en compte diversos factors i clàusules concretes sobre “divorci, mort, segons i tercers casaments i fills”. La periodista catalana especialitzada en cases reials explica que Letícia va quedar-se “desubicada” i després de signar els papers va quedar-se “desconsolada”. Per intentar animar-la, els seus advocats fins i tot van arribar a dir-li que en cas de separar-se, “quedaria millor que Lady Di”, un consol tètric tenint en compte com va acabar la vida de la mare de Guillem i Harry d’Anglaterra.
Els apartats i condicions
Sigui com sigui, el contingut explícit d’aquest document, recorden, es considera “un secret d’Estat” i, per tant, aquesta confirmació oficial sobre els detalls més sucosos encara seran una incògnita. El que si detalla Eyre són les “primeres informacions” que van sortir a la llum sobre Letícia i que “responien al que la Casa Reial volia que es parlés de la xicota del llavors príncep d’Astúries”. Parla d’una “censura estricta” i que fins i tot “es van confiscar càmeres dels fotògrafs que feien guàrdia a casa dels familiars” de Letícia. “Es va ordenar que la relació no aparegués en els programes del cor, sinó en els informatius”, exposen des de la citada revista.
La seva història d’amor sòlida començaria el 22 de maig del 2004 amb la seva boda i només un any després va néixer la seva primera filla, Elionor, l’hereva directa al tron després del seu pare. Seria dos anys després quan arribaria la seva companya de jocs, Sofia, qui ha pogut gaudir d’unes condicions una mica diferents respecte a la seva germana, com per exemple poder estudiar a la universitat. Una dècada després de la boda passarien a convertir-se en els reis espanyols després de l’abdicació de Joan Carles, convertit en un dels protagonistes del 2025 amb la publicació de les seves memòries i cara visible de bona part dels escàndols i polèmiques han esquitxat la família reial espanyola els darrers anys. De fet, en aquest llibre Joan Carles no dedica unes paraules gaire maques cap a la seva nora, dient que la seva arribada a la família va provocar que Felip “s’allunyés dels seus pares i fins i tot les seves germanes”. Sigui com sigui, més d’un voldria haver vist en directe la reacció de Letícia davant la paperassa que va signar i el contingut més sucós del document.