¿Quién le hubiera dicho a Letizia que pasaría de ser una de las caras visibles del periodismo de RTVE a convertirse en la esposa del entonces príncipe español? Su vida dio un giro de 180 grados después de que se confirmara la noticia de su relación y el posterior compromiso que los llevaría a ser los enviados directos al trono que dejó Juan Carlos de Borbón. La decisión de casarse no sería fácil, al menos, Letizia tuvo que firmar un contrato con un montón de cláusulas y apartados diferentes que cambiarían su vida para siempre.

La madre de Leonor y Sofía sabía que contraer matrimonio con el príncipe español cambiaría muchas cosas. Por un lado, el final de su carrera periodística que la llevó a conocer a su futuro marido. Además, su agenda estaría llena de viajes de un lado a otro y actos por todo el mundo como representante de la familia real española. Desde la revista Lecturas recogen detalles y anécdotas curiosas de este contrato que firmó Letizia.

¿Qué decía el contrato que firmó Letizia para casarse con Felipe de Borbón?

La boda con una periodista que no pertenecía a ninguna familia real y que se había divorciado anteriormente no agradó mucho a Juan Carlos y su llegada a la familia supuso un cambio para todos hace más de 20 años. Según explica la periodista Pilar Eyre y recoge la citada revista, Letizia tuvo que firmar un «contrato prematrimonial de lo más duro«. En este contrato se añadieron apartados de todo tipo que tuvieran en cuenta diversos factores y cláusulas concretas sobre «divorcio, muerte, segundos y terceros matrimonios e hijos». La periodista catalana especializada en casas reales explica que Letizia quedó «desubicada» y después de firmar los papeles quedó «desconsolada». Para intentar animarla, sus abogados incluso llegaron a decirle que en caso de separarse, «quedaría mejor que Lady Di», un consuelo tétrico teniendo en cuenta cómo terminó la vida de la madre de Guillermo y Harry de Inglaterra.

¿Qué cláusula tenía el contrato que firmó Letizia para casarse con Felipe? | Europa Press

Los apartados y condiciones

Sea como sea, el contenido explícito de este documento, recuerdan, se considera «un secreto de Estado» y, por lo tanto, esta confirmación oficial sobre los detalles más jugosos aún será una incógnita. Lo que sí detalla Eyre son las «primeras informaciones» que salieron a la luz sobre Letizia y que «respondían a lo que la Casa Real quería que se hablara de la novia del entonces príncipe de Asturias». Habla de una «censura estricta» y que incluso «se confiscaron cámaras de los fotógrafos que hacían guardia en casa de los familiares» de Letizia. «Se ordenó que la relación no apareciera en los programas del corazón, sino en los informativos», exponen desde la citada revista.

Su historia de amor sólida comenzaría el 22 de mayo de 2004 con su boda y solo un año después nació su primera hija, Leonor, la heredera directa al trono después de su padre. Sería dos años después cuando llegaría su compañera de juegos, Sofía, quien ha podido disfrutar de unas condiciones un poco diferentes respecto a su hermana, como por ejemplo poder estudiar en la universidad. Una década después de la boda pasarían a convertirse en los reyes españoles tras la abdicación de Juan Carlos, convertido en uno de los protagonistas de 2025 con la publicación de sus memorias y cara visible de buena parte de los escándalos y polémicas que han salpicado a la familia real española los últimos años. De hecho, en este libro Juan Carlos no dedica unas palabras muy amables hacia su nuera, diciendo que su llegada a la familia provocó que Felipe «se alejara de sus padres e incluso de sus hermanas». Sea como sea, más de uno querría haber visto en directo la reacción de Letizia ante el papeleo que firmó y el contenido más jugoso del documento.