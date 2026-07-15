La selecció espanyola s’ha classificat per a la final del Mundial de futbol i l’eufòria ha estat majúscula. Quan pràcticament tothom donava per fet que França els eliminaria, els de la Roja han donat la sorpresa amb una classe magistral que ha aconseguit que aquesta generació -farcida de jugadors del Barça- faci història. Els monàrquics havien criticat que Felip de Borbó no acudís al camp per donar-los suport, però des de la Casa Reial justificaven la seva absència amb la coincidència del partit i la gala dels Premis Princesa de Girona. Que no hagi estat a la tribuna, però, no ha impedit que no vibrés amb els gols del seu equip… tal com hem pogut comprovar en el sorprenent vídeo que han compartit al perfil oficial.
Felip i Letícia apareixen amb les filles en el sofà d’una habitació que els havien preparat expressament perquè veiessin el partit després de l’entrega de premis. Se’ls veu abraçats, saltant i cridant exultants d’alegria amb una victòria que catapulta Espanya en el partit més important dels últims quatre anys. Mai no se’ls havia vist així i els monàrquics han aplaudit molt veure’ls en aquesta tessitura. Ara bé, què hi ha darrere d’aquest exercici de transparència? Clarament l’objectiu d’acallar els crítics, però no només als qui els ha semblat malament que no anessin al camp… sinó a tots aquells que han destacat la ficada de pota que havia fet Letícia aquell mateix matí.
L’error estilístic de Letícia, Elionor i Sofia que ha fet enfadar en la semifinal del Mundial
Aquell mateix matí, el dia de la semifinal que enfrontava Espanya i França, tothom s’ha quedat parat quan ha vist aparèixer Letícia, Elionor i Sofia vestides amb els colors de la bandera francesa. Era l’esmorzar previ a la cerimònia, quan la família reial es retroba amb els guanyadors d’altres edicions dels Premis Princesa de Girona i on coneix els guardonats d’enguany. Letícia, amb un vestit blau-lilós, Elionor de vermell i Sofia de blanc… una tria estilística feta sense voler, en principi, però que s’ha interpretat de la mateixa manera a les xarxes socials. La família reial estava fent una picada d’ullet al rival d’Espanya en un dia tan important?
Clarament ha estat un error estilístic del que no s’havien adonat les estilistes dels Borbons. Però com pot ser que ningú ho hagi pensat? No has de ser tan malpensat, era bastant evident en veure-les en filera… Evidentment, X (l’antic Twitter) s’ha omplert de mems i comentaris sobre el tema: “Avui no és el dia per vestir-se amb els colors de la bandera de França“, “Però avui no es commemora l’alliberació de França de la dinastia borbònica? La mateixa que, poc després, acabaria a la guillotina… Què han anat aquests a celebrar envoltats de la bandera francesa?”, “Error inoportú” o “Si treus Felip d’allà, les altres semblen la bandera de França” són només alguns exemples que es poden trobar.
Letizia, Leonor y Sofía cometen un inoportuno error al escoger precisamente los colores de Francia el mismo día en que España se enfrentaba a la selección gala en las semifinales del Mundial 2026. Un complaciente guiño durante la entrega de los Premios Princesa de Girona difícil… pic.twitter.com/YX6TvVrub8— ⭐ Criterio Libre (@LibreSinDogmas) July 15, 2026
No suelo hablar de su ropa pero.. hoy no es el día para vestirse con los colores de la bandera de Francia pic.twitter.com/LU00kpqthL— Mábel Galaz (@mabelgalaz) July 14, 2026
🇫🇷 ¿Pero hoy no se conmemora la liberación de Francia de la dinastía borbónica? La misma que, poco después, acabaría en la guillotina. ¿Qué han ido estos a celebrar, envueltos en la bandera francesa?— Ailaxy ©️®️♀❤️💛💜🌈🍉 (@Ailaxy) July 14, 2026
«Liberté, Égalité, Fraternité»#FelizMartes #14DeJulio #ViveLaFrance #Borbones pic.twitter.com/oDyqapFi9D
Si quitas a Felipe de ahí y juntas a Leonor, Letizia y Sofía, parece la bandera de Francia, solo digo 🙄🤐🤪 pic.twitter.com/CkXcwmUVfC— Nerea (@nerea_olitz) July 14, 2026
Si amb el vídeo de després han intentat demostrar que tot era un error i que sí que donaven suport a la seva selecció… només ho sabran ells.