Leonor de Borbón terminará la formación militar exprés que han preparado para ella en pocas semanas, lo que dará paso al verano previo a su inicio como estudiante universitaria. El próximo septiembre, la hija mayor de Felipe y Letizia comenzará la carrera de Ciencias Políticas en una universidad pública de Madrid, en el campus de Getafe de la Universidad Carlos III. Será mayor que sus compañeros, teniendo en cuenta que cumplirá los 21 años en el primer mes de curso. ¿Qué se sabe de esta nueva aventura de la flamante esperanza de los monárquicos españoles? Desde Monarquía confidencial han investigado cómo es el plan de estudios de la carrera y qué le espera, pues, para este primer semestre.

La vida de la aristócrata dará un giro de 180 grados, claro está, ya que el campus universitario no tendrá absolutamente nada que ver con el ejército del aire en el que ha estado inscrita el último año. Casualidad o no, han podido saber que el centro universitario en el que estudiará está preparando una transformación académica “profunda” antes de su llegada. El suyo será el primer año del plan de estudios que han renovado, unos cambios con los que han intentado romper el esquema que siempre había tenido esta formación. ¿El objetivo? “Adaptarla a la nueva realidad geopolítica”.

En este primer año en las aulas, el profesorado intentará que la princesita y sus compañeros comiencen a tener un contacto directo con el mundo jurídico. La estructura interna de la carrera cambiará, informan, ya que han considerado que la carga teórica del primer año necesitaba ser redistribuida: “Dejan los enfoques puramente instrumentales para ofrecer, ahora, una visión mucho más competitiva y adaptada al liderazgo actual”. Se han modernizado las asignaturas y las han adaptado a la digitalización, añaden.

¿Cómo será el primer año universitario de Leonor? | Europa Press

Qué casualidad que se supiera que a Leonor siempre le ha interesado mucho la Tecnología y ahora, justamente, hayan añadido dos asignaturas obligatorias llamadas “Competencias digitales para el uso de la información” y “Estrategias de Expresión”. En el programa dejan claro que el objetivo de estas es intentar “pulir las habilidades tecnológicas y comunicativas que son necesarias en la esfera pública actual”. Ni hecho a propósito para ella, vaya. Le irá bien estudiar “Actores Políticos” y “Política Mundial”, deben considerar desde La Zarzuela. Será curioso para ella tener que estudiar el papel de la monarquía a la que pertenece…

Así será el día a día de Leonor en la Universidad

Otro aspecto que no había salido a la luz aún tiene que ver con el idioma de las clases que cursará. Se trata de una carrera universitaria en español, pero el programa es cada vez más bilingüe y cuentan con dos asignaturas que se imparten en inglés. Ella no tendrá problema en esto teniendo en cuenta que le han pagado el Bachillerato en un internado sumamente prestigioso -y carísimo- en Gales, por supuesto.

Sí se ha filtrado a la prensa que cursará el horario de mañanas, así que tendrá todas las tardes libres para estudiar o salir de fiesta. A los más curiosos les interesará descubrir cómo es Leonor en esta nueva faceta de estudiante universitaria. No dormirá en el campus como sus compañeros, ya que tendrá la residencia de los padres muy cerca. ¿Hará vida en la cafetería o la biblioteca del campus? ¿Se la verá en las fiestas desenfrenadas que se celebran en aquella facultad? Será el próximo otoño cuando se descubran detalles de unos años en los que, desgraciadamente, lo más probable es que prácticamente no se filtre ninguna imagen de Leonor en la universidad.