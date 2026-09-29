Sofia de Borbó ha comenzado una nueva etapa universitaria en París. Con 19 años, la hija pequeña de Felip de Borbó y Letícia enfrenta su segundo curso de la carrera de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales en el prestigioso y carísimo Forward College después de haber estudiado el primer año en Lisboa. Ahora, la capital francesa se ha convertido en el escenario principal y aquí comparte experiencias con estudiantes de diferentes partes del mundo. ¿La sorpresa? Que algunos de ellos han hablado abiertamente sobre su día a día y esto ha permitido que conozcamos los primeros detalles de esta nueva vida.

Mientras Sofia mantiene un perfil muy discreto desde su llegada a París, algunos de sus compañeros han explicado cómo están viviendo estos primeros días en la ciudad. Lo han hecho a través de un vídeo publicado en el perfil de Instagram de la misma universidad, donde alumnos de segundo curso han hablado de su nueva vida en la capital francesa. Las primeras impresiones no podrían ser más positivas, claro está, todo elogios hacia una institución muy y muy cara que les ofrece todas las comodidades imaginables.

Una de las estudiantes ha dicho que encuentra que la ciudad es «muy animada» y «especialmente atractiva» por su aspecto cultural: «Para mí, París es una ciudad muy animada y con mucha cultura, especialmente gracias a sus museos. Es una ciudad que resulta muy inspiradora y la gente es maravillosa», asegura. Todos son estudiantes de familias adineradas, claro está, que pueden permitirse pagarles una educación muy privilegiada en una universidad que les propone hacer cada curso en un campus diferente: en Lisboa, París y Berlín.

A través de las redes sociales del centro han compartido algunas de las visitas que hacen por los espacios culturales más conocidos de la capital francesa, una de las muchas posibilidades de ocio que tienen a su alcance. La misma alumna también ha destacado todo lo que ofrecen más allá de las aulas: «Creo que lo que más me ilusiona es pasar tiempo en París, recorrer sus mercados o simplemente disfrutar de una velada al sol, con buen vino y en buena compañía», ha explicado sobre los planes que espera poder hacer durante los próximos meses. ¿Sofia de Borbó es de las que se apunta a estos planes?

Otra estudiante ha coincidido en las buenas sensaciones que le transmite la ciudad: «Es realmente bonita, está llena de magia y tiene un ambiente muy internacional», ha asegurado. Para ella, esta nueva etapa también es una oportunidad para sumergirse en la cultura francesa: «Me hace mucha ilusión conocer París, empaparme de su cultura y hablar francés».

El carácter internacional del centro es, de hecho, uno de los aspectos que más destacan los alumnos: «Una de las cosas que más me gusta de estudiar en el extranjero es conocer personas de todo el mundo», dice esta misma estudiante. El Forward College cuenta con alumnos de numerosas nacionalidades, lo que convierte esta experiencia universitaria en una oportunidad para relacionarse con personas de orígenes muy diversos.

Otro de los estudiantes que ha comenzado esta nueva etapa en París ha puesto el foco precisamente en esta diversidad: «Me motiva mucho conocer personas de todo el mundo, algo inevitable cuando vives en un lugar como este, situado en un lugar privilegiado», ha comentado. Pero los alumnos también tienen muy presente la parte académica. Este estudiante ha destacado especialmente las expectativas de cara al nuevo curso: «Entre otras cosas, destaco el progreso académico que esperamos lograr este año. Aquí hay muchos medios para hacerlo realidad».

¿Qué hace Sofia de Borbó en París? | Europa Press

Sofia de Borbó mantiene un perfil bajo en su etapa en París

De momento, sin embargo, Sofia de Borbó continúa manteniéndose al margen de esta exposición pública. No ha trascendido ninguna declaración suya sobre los primeros días en París ni tampoco detalles sobre cómo está viviendo esta nueva etapa. Su voluntad, como ya ha hecho durante su formación en el extranjero, es continuar los estudios con la máxima normalidad y discreción posible. El hecho de vivir y estudiar fuera de España también contribuye a alejarla del foco mediático, mientras que el mismo centro mantiene una actitud especialmente discreta respecto de su presencia entre el resto de alumnos. Para no haber habido, este año no ha habido ni siquiera foto oficial del inicio de este curso.

Un perfil bajo para que no hablen de ella, de acuerdo, pero ¿cómo es que no se están filtrando fotografías de su estancia en la universidad? De Elionor, que hace primer curso en una universidad privada de Madrid, se sabe que tiene varios guardaespaldas espantando a todos aquellos que le hacen fotografías. De hecho, se ha filtrado que uno de los compañeros habría sido amenazado, directamente, para que borrara la imagen que acababa de captar. ¿Harán lo mismo con los alumnos que comparten clase con Sofia en París? ¿O quizás allí pasa más desapercibida porque la gente no la conoce?

Sofia de Borbó, en la foto oficial de su traslado a Lisboa | Europa Press

Sea como sea, los más curiosos pueden estar un poco más tranquilos ahora que han sabido qué opinan sobre la escuela y la rutina que siguen sus compañeros que han protagonizado este vídeo en cuestión.