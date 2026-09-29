Uno de los mitos que ha circulado en los últimos años es la alta presencia de guardias civiles, militares y miembros del Cuerpo Nacional de Policía (CNP) en el cuerpo de Mossos d’Esquadra. Pero nada como los números y los datos para certificar o no una información que se ha convertido en una idea general. Según la consejera de Interior, Núria Parlon, solo 269 miembros de los Mossos d’Esquadra han prestado servicios antes en la Guardia Civil, en el Cuerpo Nacional de Policía o en las fuerzas armadas españolas. Todo ello, en un colectivo de 20.883 efectivos, que son los que hay actualmente en el cuerpo, según los últimos números aportados a la cámara catalana por parte de la consejera.

Así lo indica una respuesta parlamentaria a la portavoz de Interior de ERC en el Parlamento, Laia Cañigueral, a la cual ha tenido acceso El Món. El informe presentado por Parlon destaca, en cambio, el gran número de policías locales que acaban incorporándose a las filas de la policía de la Generalitat. De hecho, las cifras van en consonancia con un informe al que también tuvo acceso El Món en el año 2021, donde también mostraba la irrisoria cifra de guardias civiles que habían cambiado el uniforme verde por el azul.

En concreto, en el registro de Interior constan, con fecha 29 de junio, 1.298 miembros del Cuerpo de Mossos d’Esquadra que han prestado servicios en otros cuerpos policiales. Dos de ellos están destinados a puestos de facultativo, es decir, en cargos técnicos sin función policial. De estos 1.298 que han prestado servicios en otros cuerpos policiales, hay 1.265 en servicio activo. Parlon, en su respuesta, insiste en que se ha tardado mucho en conseguir la cifra porque «con los sistemas de información disponibles, solo es posible obtener de forma automatizada la información relativa a los miembros del cuerpo que han prestado servicios previos en otros cuerpos policiales, pero no en cuáles». Por lo tanto, han tenido que mirarlo expediente físico por expediente y haciendo un cruce de datos. «Conseguir los datos ha requerido una dedicación significativa de tiempo y recursos humanos», resalta la consejera.

Mossos, Guardia Civil y CNP en un dispositivo conjunto/MdI

Uno o dos cuerpos antes de los Mossos

En síntesis, Interior constata que, a fecha 29 de junio de 2026, de los 1.265 agentes en servicio activo en los Mossos que antes han estado en otros cuerpos, 1.215 han prestado servicios solo en un cuerpo y 50, en dos cuerpos policiales. En concreto, de los 1.215 que han prestado servicios en un solo cuerpo hay 1.009 lo han hecho en policías locales; 10 lo han hecho en las fuerzas armadas españolas; 174 en la Guardia Civil y 22 en el Cuerpo Nacional de Policía. De los 50 agentes que han prestado servicios en dos cuerpos, 13 lo han hecho en las Fuerzas Armadas y en la Guardia Civil; 26 lo han hecho en las Fuerzas Armadas y en policías locales y 11 lo han hecho en la Guardia Civil y en policías locales.

En total, 269 mossos en activo han llevado antes el uniforme de la Guardia Civil, de las fuerzas armadas o del Cuerpo Nacional de Policía. El resto provienen de las policías locales, cuerpos que también hacen de pasarela constante a la inversa, de los Mossos hacia policías locales. De hecho, la misma consejera Parlon, durante la campaña electoral que llevó a Salvador Illa a la Casa dels Canonges, explicó que cuando era alcaldesa de Santa Coloma de Gramenet pidió a Josep Lluís Trapero ser el jefe de la policía local del municipio. Trapero, aquella vez sí, le dio calabazas.