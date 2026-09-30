Moritz Daum, psicòleg: «Si a un nen li encanten els dinosaures, és una forta motivació per aprendre»

Moltes de nosaltres hem vist com els nostres petits, de sobte, es convertien en autèntics experts en dinosaures. Figures per tot arreu, llibres devorats i preguntes que ni els adults sabem respondre amb precisió. Aquest interès intens, que a vegades pot semblar una simple mania, té un significat molt més profund del que imaginem per al seu desenvolupament. És una finestra oberta a les seves habilitats més essencials.
Però, realment, què amaga aquesta fascinació prehistòrica que capta l’atenció dels infants de manera tan poderosa? La psicologia infantil porta anys investigant aquests fenòmens. El professor Moritz Daum de la Universitat de Zúric ha desvelat una connexió imprescindible entre els dinosaures i la motivació innata dels infants per aprendre de forma autodirigida. No és una simple coincidència, sinó un indicador clar del seu potencial.
Aquests “interessos conceptuals”, com els anomenen els experts en desenvolupament, no són una excentricitat passatgera. Són una part fonamental de la diversitat del creixement infantil. De fet, segons una investigació longitudinal publicada a Cognitive Development, una proporció significativa de nens d’entre 4 i 6 anys manté aquests interessos intensos durant un temps considerable. És un patró reconegut que ens ha de fer reflexionar.
Els dinosaures, en particular, reuneixen característiques que els fan irresistibles per a la ment infantil en ple creixement. Tenen mides gegantines, formes diverses i hàbits variats que estimulen una curiositat constant. A més, pertanyen a un món que els nens poden estudiar amb profunditat, però que mai no podran observar directament. Això alimenta la seva imaginació desbordant i les ganes de descobrir el que està ocult d’una era remota i misteriosa.
El professor Daum destaca que aquesta temàtica genera una forta motivació intrínseca per aprendre, una set de coneixement que neix de dins. No és que nosaltres els obliguem a memoritzar noms complexos com Tyrannosaurus rex o Triceratops; és que ells mateixos volen saber més, absorbint cada nou concepte. Aquesta sed els pot portar a superar el saber dels adults que els envolten, fins i tot arribant a corregir-nos amb una seguretat impressionant. (Sí, a nosaltres també ens ha passat i al·lucinem amb la seva saviesa).
Aquesta capacitat d’acumular informació és crucial per al seu desenvolupament. Com més aprèn un nen sobre un tema que l’apassiona, més preguntes és capaç de formular i més fàcil li resulta establir noves connexions. Això crea un cicle virtuós: la curiositat genera aprenentatge, i l’aprenentatge, al seu torn, alimenta encara més la curiositat. És un truc infal·lible per obrir portes a una comprensió profunda del món que ens envolta.
La connexió amb les capacitats cognitives
Aquesta particularitat dels interessos intensos no és una anècdota aïllada, sinó una clau imprescindible per entendre millor el desenvolupament infantil modern. En un món on la informació és vasta i sovint superficial, la capacitat de focalitzar l’atenció i aprofundir en un tema concret és una habilitat cognitiva d’un valor incalculable. Més enllà dels dinosaures, aquest mateix fenomen s’observa amb els planetes, els vehicles complexos o el funcionament de les màquines.
De fet, diversos estudis han observat una relació directa entre certes capacitats cognitives i l’aparició o manteniment d’aquests interessos intensos. Però és importantíssim no confondre l’associació amb la causa directa: no vol dir que tenir una afició pels dinosaures mesuri la intel·ligència d’un infant per si mateixa, sinó que hi ha una interconnexió. La investigació d’Alexander, Johnson, Leibham i Kelley va trobar que la probabilitat de mantenir-los disminuïa, de forma natural, en començar l’escolarització més formal. (Això ens fa pensar sobre el sistema educatiu, veritat?).
El benefici secret: el sentit de domini
Un dels aspectes més fascinants i potser el secret d’aquestes aficions és l’experiència poc habitual que proporcionen al nen: convertir-se en la persona que més sap sobre un tema dins del seu propi entorn familiar. Imagina la seva satisfacció i el seu reforç positiu quan poden explicar la diferència precisa entre un herbívor i un carnívor, o corregir un detall en un llibre. Aquesta sensació de domini és un potent impuls per a la seva percepció de competència i per a la construcció d’una autoestima sòlida i duradora.
La Universitat de Zúric, en les seves investigacions, situa precisament el joc lliure, l’aprenentatge autònom i l’adquisició d’eines cognitives entre els elements més importants del desenvolupament infantil. El professor Daum insisteix també en la rellevància crucial de la seguretat emocional i de les relacions positives dins l’entorn familiar i educatiu perquè els nens puguin desplegar plenament totes les seves capacitats innates. És la base de tot el seu creixement.
El meu avís és clar: no intentis fabricar una passió artificial. La veritable solució és observar amb atenció i acompanyar la curiositat que ja brota en el seu interior. És el secret per desbloquejar el seu aprenentatge més genuí.
No fabricar passions: la solució
Ara bé, és fonamental evitar caure en interpretacions excessives o crear expectatives irrealistes. Que un nen no tingui una passió concreta pels dinosaures o els planetes és absolutament normal i no ha de ser un motiu de preocupació. Un estudi publicat a Developmental Psychology va demostrar que es tracta d’un fenomen present en una part dels nens, no en una característica universal que tothom hagi de tenir. Per tant, intentar fabricar artificialment una afició perquè creiem que pot fer el nen més intel·ligent seria un error de base amb conseqüències contraproduents.
L’evidència disponible apunta, més aviat, a una solució molt més senzilla i efectiva: acompanyar la curiositat que ja existeix en ells. Llegir llibres junts, respondre les seves preguntes amb paciència (encara que ens toqui investigar abans), buscar informació apropiada per a la seva edat, dibuixar o visitar un museu que pugui alimentar el seu interès, són accions que transformen aquest entusiasme espontani en una oportunitat d’aprenentatge extraordinària. Aquest acompanyament és el nostre impuls definitiu cap al seu desenvolupament integral.
I si uns mesos després els dinosaures desapareixen de la seva òrbita per deixar pas als volcans, els insectes o l’espai exterior, tampoc hi ha cap motiu per alarmar-se innecessàriament. Els interessos infantils són dinàmics i canvien constantment a mesura que el nen creix i descobreix nous aspectes del món que l’envolta. És part del procés natural de descoberta i maduració. (És el que ens fa créixer a totes, veritat?).
Al final, el que de veritat importa no és que un nen sàpiga pronunciar un nom tan complex com Pachycephalosaurus amb precisió, sinó que hagi descobert el plaer genuí i la satisfacció profunda de voler saber alguna cosa més. Ara ja saps que darrere d’aquests dinosaures i altres passions infantils, hi ha un món d’oportunitats de creixement i aprenentatge per als nostres petits, esperant ser explorat amb el nostre suport. Estem segures que ara els veuràs amb uns altres ulls.
Quina serà la pròxima fascinació que captivarà la seva atenció i ens deixarà sense paraules? El misteri de la curiositat infantil continua.