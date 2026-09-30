Moritz Daum, psicólogo: «Si a un niño le encantan los dinosaurios, es una fuerte motivación para aprender»

Muchas de nosotras hemos visto cómo nuestros pequeños, de repente, se convertían en auténticos expertos en dinosaurios. Figuras por todas partes, libros devorados y preguntas que ni los adultos sabemos responder con precisión. Este interés intenso, que a veces puede parecer una simple manía, tiene un significado mucho más profundo de lo que imaginamos para su desarrollo. Es una ventana abierta a sus habilidades más esenciales.

Pero, realmente, ¿qué esconde esta fascinación prehistórica que capta la atención de los niños de manera tan poderosa? La psicología infantil lleva años investigando estos fenómenos. El profesor Moritz Daum de la Universidad de Zúrich ha desvelado una conexión imprescindible entre los dinosaurios y la motivación innata de los niños para aprender de forma autodirigida. No es una simple coincidencia, sino un indicador claro de su potencial.

Estos «intereses conceptuales», como los llaman los expertos en desarrollo, no son una excentricidad pasajera. Son una parte fundamental de la diversidad del crecimiento infantil. De hecho, según una investigación longitudinal publicada en Cognitive Development, una proporción significativa de niños de entre 4 y 6 años mantiene estos intereses intensos durante un tiempo considerable. Es un patrón reconocido que nos debe hacer reflexionar.

Los dinosaurios, en particular, reúnen características que los hacen irresistibles para la mente infantil en pleno crecimiento. Tienen tamaños gigantescos, formas diversas y hábitos variados que estimulan una curiosidad constante. Además, pertenecen a un mundo que los niños pueden estudiar con profundidad, pero que nunca podrán observar directamente. Esto alimenta su imaginación desbordante y las ganas de descubrir lo que está oculto de una era remota y misteriosa.

El profesor Daum destaca que esta temática genera una fuerte motivación intrínseca para aprender, una sed de conocimiento que nace de dentro. No es que nosotros les obliguemos a memorizar nombres complejos como Tyrannosaurus rex o Triceratops; es que ellos mismos quieren saber más, absorbiendo cada nuevo concepto. Esta sed les puede llevar a superar el saber de los adultos que los rodean, incluso llegando a corregirnos con una seguridad impresionante. (Sí, a nosotras también nos ha pasado y alucinamos con su sabiduría).

Esta capacidad de acumular información es crucial para su desarrollo. Cuanto más aprende un niño sobre un tema que le apasiona, más preguntas es capaz de formular y más fácil le resulta establecer nuevas conexiones. Esto crea un ciclo virtuoso: la curiosidad genera aprendizaje, y el aprendizaje, a su vez, alimenta aún más la curiosidad. Es un truco infalible para abrir puertas a una comprensión profunda del mundo que nos rodea.

La conexión con las capacidades cognitivas

Esta particularidad de los intereses intensos no es una anécdota aislada, sino una clave imprescindible para entender mejor el desarrollo infantil moderno. En un mundo donde la información es vasta y a menudo superficial, la capacidad de focalizar la atención y profundizar en un tema concreto es una habilidad cognitiva de un valor incalculable. Más allá de los dinosaurios, este mismo fenómeno se observa con los planetas, los vehículos complejos o el funcionamiento de las máquinas.

De hecho, varios estudios han observado una relación directa entre ciertas capacidades cognitivas y la aparición o mantenimiento de estos intereses intensos. Pero es importantísimo no confundir la asociación con la causa directa: no significa que tener una afición por los dinosaurios mida la inteligencia de un niño por sí misma, sino que hay una interconexión. La investigación de Alexander, Johnson, Leibham y Kelley encontró que la probabilidad de mantenerlos disminuía, de forma natural, al comenzar la escolarización más formal. (Esto nos hace pensar sobre el sistema educativo, ¿verdad?).

El beneficio secreto: el sentido de dominio

Uno de los aspectos más fascinantes y quizás el secreto de estas aficiones es la experiencia poco habitual que proporcionan al niño: convertirse en la persona que más sabe sobre un tema dentro de su propio entorno familiar. Imagina su satisfacción y su refuerzo positivo cuando pueden explicar la diferencia precisa entre un herbívoro y un carnívoro, o corregir un detalle en un libro. Esta sensación de dominio es un potente impulso para su percepción de competencia y para la construcción de una autoestima sólida y duradera.

La Universidad de Zúrich, en sus investigaciones, sitúa precisamente el juego libre, el aprendizaje autónomo y la adquisición de herramientas cognitivas entre los elementos más importantes del desarrollo infantil. El profesor Daum insiste también en la relevancia crucial de la seguridad emocional y de las relaciones positivas dentro del entorno familiar y educativo para que los niños puedan desplegar plenamente todas sus capacidades innatas. Es la base de todo su crecimiento.

Mi aviso es claro: no intentes fabricar una pasión artificial. La verdadera solución es observar con atención y acompañar la curiosidad que ya brota en su interior. Es el secreto para desbloquear su aprendizaje más genuino.

No fabricar pasiones: la solución

Ahora bien, es fundamental evitar caer en interpretaciones excesivas o crear expectativas irreales. Que un niño no tenga una pasión concreta por los dinosaurios o los planetas es absolutamente normal y no debe ser motivo de preocupación. Un estudio publicado en Developmental Psychology demostró que se trata de un fenómeno presente en una parte de los niños, no en una característica universal que todos deban tener. Por lo tanto, intentar fabricar artificialmente una afición porque creemos que puede hacer al niño más inteligente sería un error de base con consecuencias contraproducentes.

La evidencia disponible apunta, más bien, a una solución mucho más sencilla y efectiva: acompañar la curiosidad que ya existe en ellos. Leer libros juntos, responder sus preguntas con paciencia (aunque nos toque investigar antes), buscar información apropiada para su edad, dibujar o visitar un museo que pueda alimentar su interés, son acciones que transforman este entusiasmo espontáneo en una oportunidad de aprendizaje extraordinaria. Este acompañamiento es nuestro impulso definitivo hacia su desarrollo integral.

Y si unos meses después los dinosaurios desaparecen de su órbita para dar paso a los volcanes, los insectos o el espacio exterior, tampoco hay motivo para alarmarse innecesariamente. Los intereses infantiles son dinámicos y cambian constantemente a medida que el niño crece y descubre nuevos aspectos del mundo que le rodea. Es parte del proceso natural de descubrimiento y maduración. (Es lo que nos hace crecer a todas, ¿verdad?).

Al final, lo que de verdad importa no es que un niño sepa pronunciar un nombre tan complejo como Pachycephalosaurus con precisión, sino que haya descubierto el placer genuino y la satisfacción profunda de querer saber algo más. Ahora ya sabes que detrás de esos dinosaurios y otras pasiones infantiles, hay un mundo de oportunidades de crecimiento y aprendizaje para nuestros pequeños, esperando ser explorado con nuestro apoyo. Estamos seguras de que ahora los verás con otros ojos.

¿Cuál será la próxima fascinación que captará su atención y nos dejará sin palabras? El misterio de la curiosidad infantil continúa.