3Cat ha organizado un macroevento esta noche para presentar, de manera oficial, todas las novedades con las que han llenado la nueva temporada televisiva. L’Ideal Barcelona, allí en las Fuentes de Montjuïc, se ha vestido de gala para recibir a las caras más conocidas del star-system catalán. ¿Cómo preparan sus respectivos programas? ¿Hay nervios? ¿Ganas de atraer aún más audiencia en el prime time? Conocemos los principales estrenos y los nombres propios de esta nueva temporada de TV3 que apenas comienza.

Las novedades en ficción destacarán por encima de todo en una parrilla con más entretenimiento y programas de actualidad. Llegarán grandes producciones como Cronos, la película sobre el 17A, y también la serie sobre Ferran Adrià, Gènesi, que se estrenará el 21 de septiembre en TV3 y también en la plataforma digital. Es una buena noticia para los telespectadores que hayan confirmado el regreso de Cites Barcelona en el primer semestre del año, la nueva temporada de Vintage y La casa nostra o el estreno de dos series sobre ciencia como son LIA y su mirada femenina o In vitro, que trata los dilemas actuales de la reproducción asistida.

Rosa Romà y el resto de directivos presentan una nueva temporada de 3Cat

Ramon Pellicer, Crackòvia y Jordi Cubino como principales novedades de la nueva temporada de TV3

Todo esto ya se sabía, pero ¿cuáles son los titulares inesperados de esta gran presentación? El nombre propio por excelencia de esta temporada será Ramon Pellicer, quien volverá a tener un programa propio que promete mucho. La nueva apuesta de TV3 se llamará Vèrtex, un espacio que contrastará los grandes temas sociales y políticos de la semana que más impacten desde diferentes puntos de vista. El programa, que durará una hora, se emitirá en el prime time de los domingos justo después de un 30 minuts que también han reformulado para adaptarlo más a la actualidad.

Será el 27 de septiembre, cuando termine la retransmisión del Piromusical de la Mercè, cuando debutará un presentador histórico que aportará el formato de análisis de actualidad que faltaba en la parrilla. La idea, que las reporteras sean testigos de la realidad social que quieren retratar y luego, desde plató y con expertos, nos lo expliquen con un punto de vista reposado y de distancia.

Ramon Pellicer, uno más del nuevo equipo de actualidad de 3Cat

Y el gran titular de la noche, que hayan decidido recuperar uno de los formatos más exitosos de hace unos años como es Crackòvia. Vuelve la sátira deportiva más emblemática de 3Cat con sketches, imitaciones y personajes reconocibles dentro y fuera del terreno de juego. Ahora, actualizará su universo para conectar con una nueva etapa. ¿Y cuándo? A partir de octubre, cuando podrá volver a verse a través de la plataforma 3Cat.

Y otro programa nuevo que aportará un poco de frescura a una programación que prácticamente no se tocará tendrá como protagonista Jordi Cubino. Él nos trae El doble, una noticia que ha hecho mucha ilusión a los fans que ríen con él en cada gala de Eufòria. Se trata de un programa inspirado en el universo musical de los 80 a partir de la figura de su alter ego de la época David Lyme. Con una mirada que juega con la memoria musical, la nostalgia y los códigos visuales y sonoros de una década muy reconocible, el programa propone un viaje alrededor de un personaje que forma parte del imaginario pop de toda una generación.

Arnau París sustituirá a Marc Ribas en Joc de cartes

Los dos nombres más potentes en la plataforma volverán a ser el de Laura Escanes y Dulceida, por ello, que repiten al frente de sus exitosos programas. La primera, con el estreno de La Travessa VIP que pondrá a prueba a 16 concursantes famosos a partir del 29 de septiembre. Y, la’abeja reina de las influencers, volverá a triunfar con la segunda edición de La gran cita que se emitirá en abril del próximo año.

Y uno de los grandes cambios llegará de la mano de Arnau París, quien ya habíamos avanzado que sustituirá a Marc Ribas al frente de Joc de cartes a partir del próximo noviembre. La temporada comenzará con cinco capítulos presentados por Marc y, después de una despedida «muy lacrimógena», llegará el turno de su sustituto que protagonizará 8 más.

En cuanto al fin de semana, ahora sabemos que Col·lapse ha renovado y continuará emitiéndose los sábados por la noche con Jordi González. Y no os preocupéis, que habrá más Polònia, más Foraster a partir de noviembre, más Crims, más Com si fos ahir, más Cuines -con la incorporación de Rais Esteve-, más Atrapa’m si pots con pruebas nuevas y más Eufòria en la primavera de 2027.

Arnau París substituirà Marc Ribas a Joc de cartes | 3Cat

Nuevos derechos deportivos y el relanzamiento del Super3, dos de las apuestas de esta temporada

Por otro lado, también podemos destacar la obtención de nuevos derechos deportivos que pueden traer muchas alegrías a las audiencias de la casa. Destacará la Champions femenina, por ejemplo, con una nueva oportunidad para las chicas del Barça de demostrar que interesa, y mucho, seguir sus partidos a través de TV3.

Y buenas noticias para los más pequeños, ya que desde la dirección han confirmado que han preparado un relanzamiento de los contenidos infantiles en el Super3. Destaca la emisión de la cuarta temporada de Fuet y Fang o el estreno de un programa nuevo con Lildami que se llamará Fes-te la festa. En anime, han aplaudido la llegada de Capità Tsubasa, campions a la plataforma.

Laura Escanes y Miki Núñez volverán a ser dos de las estrellas de la casa | 3Cat

3CatCampus se renovará y aportará muchos más contenidos para aprender catalán, mientras que a EVA llega Carles Tamayo con Increïble, però fals que pretende fomentar el espíritu crítico ante las fake news. Finalmente, podemos explicar que 3Cat abrirá unos canales temáticos en Youtube que confían en que se adapten a los hábitos de consumo actuales. Habrá humor, entretenimiento y cocina entre muchos otros estilos.

En Catalunya Ràdio, por su parte, nada cambia, teniendo en cuenta que mantienen las voces principales en los programas más escuchados en una parrilla continuista: Ricard Ustrell, Francesc Garriga y Roger Escapa liderarán la emisora una vez más con el objetivo de continuar arrebatando oyentes a RAC1.

Ricard Ustrell y Francesc Garriga, las dos voces de entre semana en Catalunya Ràdio | 3Cat

Las autoridades, a todo esto, ¿qué han dicho? La presidenta de 3Cat, Rosa Romà, se ha mostrado entusiasmada: “Venimos de una temporada de grandes éxitos y afrontamos esta con muchísima ambición”. Sígrid Gras, el director de TV3, ha dejado claro en su discurso que tienen la intención de seguir siendo líderes “el máximo tiempo posible”.

Muy “satisfechos” del resultado que han obtenido con el cambio de los Telenotícies, continuarán por el mismo camino: “Sabemos que siempre estamos en el punto de mira, pero no seremos nunca la televisión de nadie, sino la tele del pueblo catalán”. Toda una serie de titulares que ponen sobre la mesa la idea de TV3 para una próxima temporada que esperan que sea tan buena como las anteriores.