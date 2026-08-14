Arnau Marín se gana la vida como influencer gracias a su paso por EVA, el canal joven de 3Cat, donde le dieron un programa de cocina que ha conseguido bastantes seguidores. El Chef Marín se ha hecho un nombre y eso conlleva cosas muy buenas… y otras bastante malas. Un ejemplo claro lo hemos visto en las últimas horas, cuando ha sacado a la luz que hay un hombre que lo está acosando desde hace tiempo. Nunca había hablado sobre el tema abiertamente ni lo había denunciado, pero no puede más y ha terminado sacándolo.

Y es que, ayer mismo, el hombre en cuestión había escrito una reseña negativa del negocio que acaba de montar, una heladería. ¿Y qué decía? «Le comenté a Arnau que el gofre estaba hirviendo y que el helado que había puesto encima se me derritió a los 5 minutos, que me había manchado la camiseta y el pantalón. Me contestó que no le importaba de malas maneras«. El hombre también destacó que ponen «muy poca cantidad» y que el chico aún tiene que aprender «cómo funciona un negocio» si no quiere «volver a fracasar». Y termina con un consejo: «Arnau te deseo lo mejor y que triunfes en los negocios, pero trata a las personas por igual y con respeto».

Ante esto, Arnau Marín rompió su silencio: «Bueno, hasta aquí. Miren, les contaré algo de lo que nunca he hablado, pero que siempre me ha incomodado un poco», adelantaba. «El tipo que me ha puesto la reseña es un acosador y un depravado que lleva acosándome y siguiéndome a lugares desde que tengo 16/17 años«, ha lanzado en un comunicado que ha helado la sangre de sus fans.

Arnau Marín confiesa que tiene un acosador | Instagram

Arnau Marín saca a la luz el acoso que sufre de un hombre desde hace tiempo

Resulta que este hombre comenzó a ver sus partidos de fútbol y se acercó a él, hasta el punto de que el primer día le regaló un libro: «Yo en ese momento no sabía quién era, pero días más tarde me envió un correo con sus cuentas de Instagram y ya le puse cara. No dejó de venir a los partidos ni de enviarme mensajes, por más que lo bloquease«. Llegó un día, cuando volvió a verlo en un partido de fútbol, que el padre de Arnau se enfrentó a él como habría hecho cualquier padre: «Le dijo que si volvía a venir a un partido o a seguirme a cualquier lugar, se las vería con él».

A lo largo de los años, Arnau se lo ha ido encontrando en fiestas y eventos a los que lo han invitado… no sabe si por casualidad o porque continúa persiguiéndolo. Y la cosa no termina aquí, ya que este acosador se las arregló para ser el primero en la fila el día que Arnau inauguró la heladería: «Tuve la mala suerte de que fuera el primer cliente de Milo’s. Tócate los cojones«. Después, vio que efectivamente el hombre volvía a entrar con la camiseta y los pantalones manchados: «Pues chico, lo siento mucho. Si fueras un cliente normal o una persona normal, te habría pedido disculpas, pero a ti, ¿qué te voy a decir? Si lo único que me daban ganas era de empujarte fuera de la tienda».

El cocinero da detalles de una situación que le preocupa desde hace tiempo | Instagram

Arnau Marin saca a la luz que está siendo acosado desde hace tiempo | 3Cat

La situación tiene superado a Arnau Marín, que ya no sabe qué más hacer más allá de tenerlo bloqueado «de todos los lugares»: «Sé que verás esta historia de Instagram, pero ni se te ocurra volver a cruzarte conmigo. Siempre he sido respetuoso dentro de esta situación, pero ya no más«.