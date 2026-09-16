TV3 ha creado una generación de presentadores que triunfan en televisión desde hace muchos años, con caras que comenzaron a ser conocidas hace varias décadas. Es el caso de Helena García Melero, Ramon Pellicer, Jordi González… ¿Cómo eran a finales de los años 90 cuando apenas comenzaban sus carreras? Desde la cadena han hecho un ejercicio de nostalgia y han compartido fotos de algunos de sus presentadores estrella del momento cuando eran mucho más jóvenes. Cuesta reconocer algunas de las caras, aunque otras prácticamente no han cambiado y hace mucha gracia ver el antes y el después.

Helena García Melero, al frente del Tot es mou, encabeza una colección de fotos antiguas que la muestran guapísima y mucho más joven. Patrimonio de la televisión, también hace mucha gracia ver a un Jordi González con cara de niño o a una Raquel Sans que ha cambiado muchísimo desde entonces.

Una de las fotos que más ha intrigado tiene a Àngel Llàcer como protagonista. Y es que, más allá de la inocencia de la mirada que aporta la juventud, muchos se han fijado en el tinte pelirrojo que llevaba en su cabello en aquella época.

Así era Jordi González en los años 90 | Instagram

Así era Raquel Sans cuando comenzaba en televisión | Instagram

Àngel Llàcer, muy diferente después de estos años | Instagram

Y seguro que hay telespectadores de TV3 que recuerdan aquellas primeras conexiones de Carles Porta en la televisión pública. En esta imagen que han recuperado, de hace casi treinta años, se le ve desde el campo con el micrófono de la casa y la formalidad que se exigía. Y de él, a una de las primeras entrevistas que hizo Xavier Graset en la televisión. El presentador forma parte de la historia de la cadena, tal como demuestra esta instantánea, la que también hace que recordemos cómo era el estilo de ropa de entonces. Las gafas que estaban de moda, la corbata estampada y un traje marrón a juego con la camisa.

¿Otro presentador que también tiene un pasado? Ramon Pellicer, que ya destacaba como uno de los presentadores estrella que muchos veían que podría llegar a triunfar en un futuro como el tiempo ha demostrado.

Carles Porta, en una de las primeras conexiones que hizo en TV3 | Instagram

Xavier Graset, uno de los presentadores que más ha cambiado físicamente | Instagram

Ramon Pellicer ha cambiado mucho en estos años | Instagram

¿Qué dice la gente de las fotos de los presentadores de TV3 jóvenes?

Esta publicación que ha hecho TV3 en su perfil de Instagram se ha llenado de un montón de iconos de risa y aplausos, con muchos telespectadores riendo y mostrándose sorprendidos al darse cuenta de cómo ha pasado el tiempo desde entonces. La iniciativa ha gustado mucho y han destacado que encuentran que es una idea muy divertida hacer este ejercicio de mirar al pasado: «Buena esta«, «Woooooow«, «Qué súper jóvenes y tiernos«, «¡Qué guapos y qué jóvenes todos!«, «¡Qué jóvenes! Yo también lo era«, «Todos muy buenos periodistas, qué jóvenes» o «Antes guapos y ahora aún más» son solo algunos ejemplos en este estilo.

¿Quién más elogios ha recibido es Raquel Sans, a quien consideran que ha envejecido muy bien y que ha conseguido estar «igual» que a finales de los 90: «¡Lo de Raquel Sans es increíble, está igual!«, «¿Eso de Raquel Sans quizás deberíamos estudiarlo, no? Está igual esta chica«. Muchos encuentran que parecen más jóvenes ahora que en aquel momento, curiosamente, con Melero y Graset muy aplaudidos: «Están mejor ahora«. ¿El único a quien algunos no han sabido identificar? Àngel Llàcer, quien los ha desconcertado con su cabello pelirrojo: «¿Quién es?«, se preguntan muchos en este ejercicio que tanta gracia ha hecho en las redes sociales.