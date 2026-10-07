El paseo marítimo de Benidorm: una joya arquitectónica española reconocida como la más bella del mundo

Benidorm. Solo mencionar esta ciudad ya provoca un debate intenso, casi visceral. Es la capital del turismo masivo por excelencia, la ciudad de los rascacielos que se alzan hacia el cielo mediterráneo, creando un perfil urbano inconfundible en Europa. Pero, ¿qué pasaría si os dijéramos que, tras esta imagen tan polarizada, se esconde una auténtica joya arquitectónica que ha cautivado al mundo entero? Nosotros mismos, al principio, tuvimos nuestras dudas.

Foto: Simon Cobb / CC0 / Wikimedia Commons

Dejad de pensar en el Benidorm previsible. Hay un secreto, una transformación que ha pasado desapercibida para muchos, pero que ha recibido los elogios más altos de la comunidad arquitectónica internacional. Un proyecto que redefine el concepto de paseo marítimo y que cambiará para siempre vuestra percepción de esta ciudad. La verdad es que lo que crearon es una solución definitiva a muchos problemas costeros.

Hablamos del

El paseo marítimo de Ponent

Carlos Ferrater

Xavier Martí

Más allá de los rascacielos: la revolución del Ponent

Antes de su remodelación, la zona de Ponent de Benidorm era un reflejo del urbanismo tradicional: una carretera pegada a la arena, llena de aparcamientos y separada del mar por una vieja balaustrada. Era una barrera física que impedía la conexión natural entre la ciudad y la playa, un error común en tantas costas. La intervención urbanística fue radical: se le robaron metros al asfalto para devolvérselos a los peatones y a la propia playa, generando un espacio de respiración y disfrute.

Esta transformación no pasó desapercibida. El proyecto de Ponent ha sido galardonado con premios de gran prestigio como el

Premio FAD de Arquitectura

Chicago Athenaeum

WAN Award de diseño urbano

Esta no es una historia más de playas y sol. Es la demostración de que incluso los lugares que creemos conocer pueden esconder sorpresas arquitectónicas que merecen ser exploradas. Un recordatorio de que la innovación puede surgir donde menos lo esperas.

Un diseño que rompe esquemas y conecta con el mar

La innovación de los arquitectos

Carlos Ferrater

Xavier Martí

La forma del paseo reproduce el movimiento constante del mar y la línea natural de la costa, creando una sensación de armonía y fluidez. Pero lo que verdaderamente ha fascinado a arquitectos y urbanistas es la manera en que gestiona el desnivel entre la ciudad y la playa. En lugar de resolverlo con muros rígidos, otro de los errores más frecuentes, el proyecto utiliza plataformas curvas y recorridos continuos que suavizan esta transición, haciéndola casi imperceptible. Un diseño inteligente para nuestro día a día.

Esta

solución

imprescindible

El viaje que no te puedes perder en Benidorm

El paseo comienza en el

Parc d’Elx

Al llegar al final de este recorrido, toparéis con el puerto deportivo. Remontando las calles del antiguo barrio, llegaréis al

Balcó del Mediterrani

Y al descender del mirador, se abre la playa de Levante. Aquí el ambiente cambia drásticamente, con más de dos kilómetros de paseo llenos de cafeterías, terrazas y la animación constante tan característica de Benidorm a cualquier hora del día. Es un contraste fascinante que os permitirá experimentar las múltiples facetas de esta ciudad. Ya lo veis, Benidorm es un placer culpable que esconde muchas más capas de lo que imaginamos.

La próxima vez que penséis en Benidorm, no os quedéis solo con la imagen de los rascacielos. Recordad que también hay una pieza de arquitectura de primer nivel mundial esperando ser descubierta. Un lugar que demuestra que la innovación y el diseño pueden coexistir incluso en los lugares más inesperados. Una visita que vale la pena programar en vuestro calendario.