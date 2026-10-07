El paseo marítimo de Benidorm: una joya arquitectónica española reconocida como la más bella del mundo

Benidorm. Solo mencionar esta ciudad ya provoca un debate intenso, casi visceral. Es la capital del turismo masivo por excelencia, la ciudad de los rascacielos que se alzan hacia el cielo mediterráneo, creando un perfil urbano inconfundible en Europa. Pero, ¿qué pasaría si os dijéramos que, tras esta imagen tan polarizada, se esconde una auténtica joya arquitectónica que ha cautivado al mundo entero? Nosotros mismos, al principio, tuvimos nuestras dudas.
Dejad de pensar en el Benidorm previsible. Hay un secreto, una transformación que ha pasado desapercibida para muchos, pero que ha recibido los elogios más altos de la comunidad arquitectónica internacional. Un proyecto que redefine el concepto de paseo marítimo y que cambiará para siempre vuestra percepción de esta ciudad. La verdad es que lo que crearon es una solución definitiva a muchos problemas costeros.
Hablamos del
El paseo marítimo de Ponent, inaugurado en el año 2009. Esta obra maestra no es solo un camino al lado del mar; es una declaración de intenciones, un espacio diseñado por los arquitectos
Carlos Ferratery
Xavier Martíque recibió inmediatamente el reconocimiento mundial. En un lugar que muchos ven como un símbolo de la masificación, surgió una pieza de urbanismo que te obliga a detener el scroll y a observar con atención. De hecho, lo han considerado el más bonito del mundo.
Más allá de los rascacielos: la revolución del Ponent
Antes de su remodelación, la zona de Ponent de Benidorm era un reflejo del urbanismo tradicional: una carretera pegada a la arena, llena de aparcamientos y separada del mar por una vieja balaustrada. Era una barrera física que impedía la conexión natural entre la ciudad y la playa, un error común en tantas costas. La intervención urbanística fue radical: se le robaron metros al asfalto para devolvérselos a los peatones y a la propia playa, generando un espacio de respiración y disfrute.
Esta transformación no pasó desapercibida. El proyecto de Ponent ha sido galardonado con premios de gran prestigio como el
Premio FAD de Arquitectura, el
Chicago Athenaeumo el
WAN Award de diseño urbano. El jurado destacó precisamente la manera brillante de resolver un problema que afecta a muchas ciudades costeras: eliminar la barrera del tráfico de vehículos para crear una transición fluida y totalmente peatonal entre el entramado urbano y el litoral. (Nosotros, cuando vimos las fotos, entendimos perfectamente el porqué).
Esta no es una historia más de playas y sol. Es la demostración de que incluso los lugares que creemos conocer pueden esconder sorpresas arquitectónicas que merecen ser exploradas. Un recordatorio de que la innovación puede surgir donde menos lo esperas.
Un diseño que rompe esquemas y conecta con el mar
La innovación de los arquitectos
Carlos Ferratery
Xavier Martífue alejarse del trazado recto y previsible. Concibieron una estructura continua de formas onduladas y colores vivos, una especie de trencadís contemporáneo que se amolda con delicadeza al terreno de la playa. El pavimento, una de sus características más llamativas, está formado por miles de pequeñas piezas cerámicas de colores que dibujan franjas geométricas. Estas no son solo decorativas, sino que organizan plataformas a diversos niveles, incorporan bancos para el descanso y facilitan los accesos hacia la arena. Es un truco visual que funciona a la perfección.
La forma del paseo reproduce el movimiento constante del mar y la línea natural de la costa, creando una sensación de armonía y fluidez. Pero lo que verdaderamente ha fascinado a arquitectos y urbanistas es la manera en que gestiona el desnivel entre la ciudad y la playa. En lugar de resolverlo con muros rígidos, otro de los errores más frecuentes, el proyecto utiliza plataformas curvas y recorridos continuos que suavizan esta transición, haciéndola casi imperceptible. Un diseño inteligente para nuestro día a día.
Esta
solucióna un problema tan cotidiano es lo que lo convierte en un modelo a seguir. Demuestra que se puede invertir en calidad de vida, que se puede priorizar al peatón y que se puede crear belleza incluso en entornos ya densamente urbanizados. Es un ejemplo
imprescindiblede cómo la arquitectura puede transformar un espacio y mejorar la experiencia de todos los que lo transitan. Nos hace pensar en el potencial oculto de tantos otros lugares.
El viaje que no te puedes perder en Benidorm
El paseo comienza en el
Parc d’Elx, un espacio arbolado con palmeras que sirve de transición entre el núcleo urbano y el mar. Desde aquí, os adentraréis en el tramo moderno y sinuoso de Ponent, que es la playa más amplia y tranquila del municipio. Es una invitación a un viaje arquitectónico que os sorprenderá a cada paso. Un paseo que no tiene nada que ver con lo que tenemos en mente cuando pensamos en Benidorm, y que lo convierte en uno de los rincones más virales de la ciudad.
Al llegar al final de este recorrido, toparéis con el puerto deportivo. Remontando las calles del antiguo barrio, llegaréis al
Balcó del Mediterrani, el famoso mirador situado sobre las rocas de la antigua fortaleza que divide las dos bahías. Un punto estratégico para admirar la grandeza de este proyecto y la belleza de la costa. Este es nuestro truco para una vista de 360 grados que no olvidaréis fácilmente.
Y al descender del mirador, se abre la playa de Levante. Aquí el ambiente cambia drásticamente, con más de dos kilómetros de paseo llenos de cafeterías, terrazas y la animación constante tan característica de Benidorm a cualquier hora del día. Es un contraste fascinante que os permitirá experimentar las múltiples facetas de esta ciudad. Ya lo veis, Benidorm es un placer culpable que esconde muchas más capas de lo que imaginamos.
La próxima vez que penséis en Benidorm, no os quedéis solo con la imagen de los rascacielos. Recordad que también hay una pieza de arquitectura de primer nivel mundial esperando ser descubierta. Un lugar que demuestra que la innovación y el diseño pueden coexistir incluso en los lugares más inesperados. Una visita que vale la pena programar en vuestro calendario.