Ramon Pellicer tiene, en sus manos, uno de los encargos más difíciles de la nueva temporada de TV3. La cadena echaba de menos un programa de análisis de actualidad en la parrilla semanal y le han pedido a él que lo haga, una apuesta que han llamado Vèrtex y que han colocado los domingos por la noche después de 30 Minuts. El presentador ha atendido a la prensa en la alfombra roja que ha preparado 3Cat en el Ideal Barcelona y, en declaraciones a El Món, nos ha dado detalles de cómo será este nuevo formato que podremos ver a partir del 27 de septiembre.

La idea es ofrecer un programa que se mueva en el ámbito social y hacerlo con diferentes géneros. Tocarán el reportaje, la entrevista y el videowall de una manera “muy diferente”, nos adelanta. Y no estará solo, ya que a su lado tendrá dos periodistas que están acostumbradas a hacer directo como son Júlia Peguera y Georgina Arnau. Ellas saldrán a la calle a grabar y ser testigos de la realidad que quieran retratar en un reportaje de entre 3 y 4 minutos y, después, darán más detalles en plató cuando den detalles de todo lo que han visto cuando las cámaras no grababan.

Ramon Pellicer tindrà el programa estrella de la nova temporada de TV3 | 3Cat

Allí, contarán con la compañía de un experto que aportará el punto de vista más reposado y analítico desde la distancia: “Ellos, que saben de qué hablan, nos explicarán para qué sirve o qué hay detrás de lo que están pasando”. ¿El hándicap? Que han hecho caso a la audiencia y no invitarán a los mismos tertulianos de siempre: “No quieren que llevemos los expertos que hay en todas las cadenas de manera habitual, así que intentaremos convencer a otros y probar nuevos talentos. Ahora es el momento de aceptar todos los retos, después ya veremos”, se ríe Ramon Pellicer.

“Cada semana, profundizaremos en dos temas que hayan sido de actualidad esa semana y en otro que tendrá importancia la semana siguiente. De esas noticias que estarán sobre la mesa, que serán controvertidas y que tendrán un interés dentro del ámbito social para generar interés en nuestra audiencia”, nos explica.

El presentador, a prop dels companys del TN | 3Cat

¿Cuándo estrenan Vèrtex, el nuevo programa de Ramon Pellicer en TV3?

El estreno generará expectación, pero no lo tendrán fácil porque comenzarán justo después de la emisión del Piromusical de la Mercè que hace unas cifras de audiencia espectaculares. Nos dice que le gusta “mucho” porque es un “reto” tener delante un programa con 800.000 telespectadores de media… pero es consciente de que “no será fácil” que la gente se quede a verlos a esa hora cuando, al día siguiente, deben madrugar y empezar la semana.

Vèrtex se emitirá los domingos por la noche, cuando termine 30 Minuts, una coincidencia en la parrilla que aprovecharán de vez en cuando: “La semana que tengan un tema muy potente, nos reuniremos con ellos y veremos de qué manera podemos complementar ese reportaje”. Y es que, además, el programa de los documentales de la casa dará un giro en esta temporada porque les han pedido que hagan temas más ligados con la actualidad.

Ramon Pellicer presentará Vèrtex, el nuevo programa de TV3 | 3Cat

Ramon Pellicer, con una trayectoria televisiva muy potente, vuelve a TV3 con un programa propio después de ser el encargado de liderar La Marató del año pasado. Sus fans se han mostrado encantados con la idea de poder volver a verlo cada semana, un programa de fin de semana que la cadena confía que guste.