Sergio López López, doctor en Ciencias del Deporte: «Muchos olvidan esto: levantar la punta del pie es clave a los 60 para evitar tropiezos»

Esta sensación de inseguridad cuando el pie «se queda enganchado» sin querer, ese pequeño tropiezo con la alfombra o un desnivel que no habíamos visto, nos puede poner el miedo en el cuerpo. Para muchas de nosotras, especialmente a partir de cierta edad, no es solo una molestia: es una señal de alerta. El riesgo de caídas aumenta, y con él, la preocupación por nuestro bienestar y autonomía.
Pero, ¿qué pasaría si te dijéramos que hay un pequeño gran secreto, un movimiento casi olvidado, que puede ser la clave definitiva para blindar tu estabilidad y tu tranquilidad? Una acción tan simple como
La revelación llega de la mano de
Este músculo, situado en la parte delantera de la tibia, parece insignificante, pero sin él nuestra marcha se convertiría en un campo de minas. Si el tibial anterior no funciona con la fuerza adecuada, sobre todo cuando la musculatura comienza a resentirse con la edad, lo que hacemos es reducir aquella
Esta distancia de seguridad es la que nos salva de engancharnos con una alfombra, un bordillo inesperado o una irregularidad en la acera. Entrenar el tibial anterior es un
truco para mantenernos firmes.
López López lo sentencia con una claridad alarmante: «Si levantamos peor la punta del pie, reducimos esa distancia de seguridad y aumenta la posibilidad de engancharlo con una alfombra, un bordillo o una pequeña irregularidad». Imagínate el impacto en nuestra vida diaria: desde un paseo por el parque hasta movernos por casa. La calidad de vida, la autonomía y la confianza en nosotras mismas dependen de la capacidad de este músculo.
A medida que envejecemos, la fuerza muscular disminuye, un proceso natural que debemos aprender a gestionar. Por eso, cuando el doctor López López habla de
La diferencia entre puntillas y prevención
Seguro que en las redes sociales has visto miles de vídeos con ejercicios para ponerse de puntillas, con el objetivo de fortalecer los gemelos o mejorar el equilibrio. Pero, ¿cuántas veces hemos visto a alguien hacer el movimiento contrario? Esta es la
Mientras que los ejercicios de puntillas trabajan la flexión plantar, lo que necesitamos para evitar tropiezos es fortalecer la
La fragilidad en el movimiento de la punta del pie no es el único indicador de un equilibrio decreciente, pero sí uno de los más
Pero ninguno de estos grandes consejos tiene sentido si el músculo que evita el
Cuándo consultar y actuar: el tiempo corre
Si notas que comienzas a
El tiempo es un factor clave. Cuanto antes comencemos a trabajar este músculo, mejores resultados obtendremos y más tarde podremos disfrutar de una vida plena y activa. No esperes que la primera caída te obligue a tomar medidas. Ahora tienes la información, ahora tienes el conocimiento del
Levantar la punta del pie puede parecer un gesto insignificante, pero es la diferencia entre un paseo tranquilo y una caída que puede cambiarlo todo. ¿Quién nos iba a decir que un detalle tan pequeño podría tener un impacto tan