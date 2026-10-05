Sergio López López, doctor en Ciències de l’Esport: «Molts obliden això: aixecar la punta del peu és clau als 60 per evitar ensopegades»

Aquesta sensació d’inseguretat quan el peu “es queda enganxat” sense voler, aquella petita ensopegada amb la catifa o un desnivell que no havíem vist, ens pot posar la por al cos. Per a moltes de nosaltres, especialment a partir d’una certa edat, no és només una molèstia: és un senyal d’alerta. El risc de caigudes augmenta, i amb ell, la preocupació pel nostre benestar i autonomia.
Però, què passaria si et diguéssim que hi ha un petit gran secret, un moviment gairebé oblidat, que pot ser la clau definitiva per blindar la teva estabilitat i la teva tranquil·litat? Una acció tan simple com
La revelació arriba de la mà de
Aquest múscul, situat a la part davantera de la tíbia, sembla insignificnt, però sense ell la nostra marxa es tornaria un camp de mines. Si el tibial anterior no funciona amb la força adequada, sobretot quan la musculatura comença a ressentir-se amb l’edat, el que fem és reduir aquella
Aquesta distància de seguretat és la que ens salva d’enganxar-nos amb una catifa, un voral inesperat o una irregularitat a la vorera. Entrenar el tibial anterior és un
truc per mantenir-nos fermes.
López López ho sentencia amb una claredat alarmant: «Si aixequem pitjor la punta del peu, reduïm aquesta distància de seguretat i augmenta la possibilitat d’enganxar-lo amb una catifa, un voral o una petita irregularitat». Imagina’t l’impacte en la nostra vida diària: des d’un passeig pel parc fins a moure’ns per casa. La qualitat de vida, l’autonomia i la confiança en nosaltres mateixes depenen de la capacitat d’aquest múscul.
A mesura que envellim, la força muscular disminueix, un procés natural que hem d’aprendre a gestionar. Per això, quan el doctor López López parla de
La diferència entre puntetes i prevenció
Segur que a les xarxes socials has vist milers de vídeos amb exercicis per posar-se de puntetes, amb l’objectiu d’enfortir els bessons o millorar l’equilibri. Però, quantes vegades hem vist a algú fer el moviment contrari? Aquesta és la
Mentre que els exercicis de puntetes treballen la flexió plantar, el que necessitem per evitar ensopegades és enfortir la
La fragilitat en el moviment de la punta del peu no és l’únic indicador d’un equilibri decreixent, però sí un dels més
Però cap d’aquests grans consells té sentit si el múscul que evita el
Quan consultar i actuar: el temps corre
Si notes que comences a
El temps és un factor clau. Com més aviat comencem a treballar aquest múscul, millors resultats obtindrem i més tard podrem gaudir d’una vida plena i activa. No esperis que la primera caiguda t’obligui a prendre mesures. Ara tens la informació, ara tens el coneixement del
Aixecar la punta del peu pot semblar un gest insignificant, però és la diferència entre un passeig tranquil i una caiguda que pot canviar-ho tot. Qui ens havia de dir que un detall tan petit podria tenir un impacte tan