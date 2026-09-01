TV3 ha vuelto a situarse a la cabeza de las audiencias durante el mes de agosto, así que no ha habido sorpresa. La cadena pública catalana ha cerrado el mes con un 12,6% de cuota, a 2,8 puntos de distancia de La 1, que ocupa la segunda posición. De hecho, han liderado tanto el day time (12,5% de share) como el prime time (15,5%) y ha sido líder todos los días del mes. Entre los contenidos que han contribuido especialmente a estos buenos resultados, por ejemplo, está la cobertura informativa del eclipse del pasado día 12 y el trofeo Joan Gamper.

Pero las buenas noticias no se limitan a la televisión convencional, ya que la plataforma 3Cat y el resto del entorno digital han rozado los 24 millones de reproducciones y esto supone el mejor resultado en un mes de agosto desde que se estrenó. ¿Uno de los grandes protagonistas del consumo digital? El fútbol, con más de 660.000 dispositivos únicos. Precisamente, desde la cadena nos confirman que el Gamper femenino y el masculino han batido récord de audiencia tanto en TV3 como en la plataforma 3Cat.

El Gamper, entre los grandes éxitos de agosto

TV3 ha conseguido situar 16 programas en el ranking de los 20 más vistos del mes. Entre los contenidos más destacados está el torneo del Gamper, tanto en categoría femenina como masculina, la pretemporada del Barça y la cobertura especial del eclipse. El partido que enfrentaba al Barça y al Al-Ahly obtuvo un espectacular 42,3% de cuota y más de un millón de audiencia acumulada. El partido masculino ha hecho historia en la plataforma 3Cat, si observamos que esta ha sido la emisión en directo más vista desde el estreno de la plataforma 3Cat. En total, se conectaron cerca de 250.000 dispositivos únicos, el doble que en la edición de 2025 del Gamper.

Y las chicas del Barça también lo petaron con un 26,1% de cuota de pantalla y más de 600.000 espectadores de audiencia acumulada. De hecho, se trata del trofeo Gamper femenino más visto en TV3 desde la primera edición en 2021.

TV3 triunfa con el Gamper

El eclipse también arrasa en TV3 y en las redes

La otra gran apuesta de TV3 durante agosto ha sido la cobertura especial del eclipse. El eclipse de tu vida, el programa especial de seguimiento del fenómeno presentado por Lídia Heredia, consiguió un 21,4% y más de 835.000 espectadores de audiencia acumulada. En total, la cobertura especial superó el millón de espectadores y alcanzó un resultado increíble con el minuto más visto del día, coincidiendo justo con el eclipse total, con un 43,6% de cuota que pocas veces se ve hoy en día.

El especial también se situó entre las emisiones más vistas de la historia de la plataforma 3Cat, sin contar el fútbol. Solo lo superan el especial del debate de investidura y el regreso de Puigdemont en 2024.

TV3 triunfa con la cobertura del eclipse | TV3

Los informativos y los programas de entretenimiento, también a la cabeza

Los telediarios también han contribuido a los buenos resultados de TV3 durante agosto, por supuesto. Todas las ediciones han mejorado la cuota y destaca especialmente el TN vespre, que ha registrado un 25,3% de media.

Y en cuanto a los contenidos de entretenimiento, uno de los grandes protagonistas ha sido Vinagreta, que ha liderado su franja y ha duplicado la competencia en los 4 capítulos emitidos con más de 700.000 espectadores. El programa destaca especialmente entre el público de 13-24 años, según nos dicen, donde ha conseguido una cuota media del 23,7%. El primer capítulo, de hecho, se estrenó con un 49,6% en esta franja.

Y, como no podía ser de otra manera, Joc de cartes estiu también ha dejado uno de los grandes datos de agosto. El programa ha conseguido su mejor resultado del mes con el capítulo que buscaba el mejor restaurante en primera línea de mar de Badalona, ya que registró un 25,6% de cuota, que casi triplicó la competencia y se convirtió en su tercer mejor resultado histórico.