TV3 tiene una voz muy característica, la corporativa que suena en todas las promociones que publicitan sus programas con una sonoridad reconocible para todos. Ahora, hemos podido poner cara a Albert Peñarroya; quien se esconde detrás de una de las voces más escuchadas de todo el país. En una entrevista en RAC1, el locutor ha confesado que siempre fue consciente de que quería explotar su instrumento: «Todo el mundo me decía que tenía una voz muy bonita, pero que debería formarme para aprender a hacerla funcionar o no llegaría a ningún lado«.

Y les hizo caso, con un posgrado de locución en publicidad que le ha servido para encontrar trabajo como voz corporativa de la cadena pública: «Recuerdo que solo tenía 21 años cuando me presenté al casting y que tuve la sensación de que me había ido fatal«. Pues nada de eso, teniendo en cuenta que aquí sigue como protagonista de las cuñas y las promociones de TV3 que está haciendo.

Era un chico muy joven, pero ya tenía esa voz grave y profunda que se suele asociar con gente mayor: «Me decían que, cuando me oían hablar, se imaginaban a un hombre de unos 50 años barrigudo, con bigote y mucha barba«. Y nada más lejos de la realidad, ya que su físico no tiene nada que ver con ninguna de esas características.

Albert Peñarroya habla de los problemas del mundo del doblaje | RAC1

Albert Peñarroya denuncia el ambiente en el mundo del doblaje

Albert Peñarroya es la voz de TV3, pero compagina este trabajo con otros en el mundo del doblaje. No le ha gustado mucho el ambiente que ha visto en este sector, sin embargo, si hacemos caso a las declaraciones contundentes que ha concedido sobre el tema: «Sí que he sido actor de doblaje, pero tengo que decirte que no me ha gustado mucho el ambiente que hay».

Él ha tenido experiencias muy positivas y asegura que fue todo «fantástico» cuando aprendió con Azucena Díaz. Ahora bien, haber trabajado allí le ha permitido darse cuenta de que este es un mundo complicado: «El tema es que el mundo del doblaje es muy duro, un mundo con mucha competencia donde tienes que ir suplicando directamente que te convoquen. Tienes que enviar Whatsapps a directores, directoras, Instagram, hacerte ver… Como se diría en catalán vulgar, tienes que lamer culos y a mí eso no me gusta. Y que digan lo contrario aquellas personas a las que no les haya pasado lo mismo».

No ha tenido la misma sensación cuando ha puesto la voz para hacer anuncios, en cambio. Considera que el mundo de la publicidad es «más democrático» y «más accesible»: «Allí, la gente no te contrata por quién eres sino por cómo suenas«. Albert es consciente de que estas declaraciones no gustarán a los empresarios de la locución, pero no le importa mucho: «Si a alguien le molesta, pues que me escriba por Instagram. Publiquen esto como reel y que salga a la luz».

La voz en TV3 lamenta la competencia que hay en el mundo del doblaje | RAC1

¿Entre los trucos que ha compartido para cuidar la voz? Que se reduzca el consumo de lácteos, porque esto disminuye la mucosidad, o ponerse suero fisiológico en la nariz para hidratar la zona. Una intervención en la radio curiosa que permite conocer quién está detrás de esa voz corporativa.