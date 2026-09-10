Joc de cartes estiu se ha despedido con un enfrentamiento intenso entre tres parejas de restauradores totalmente diferentes entre sí. Si al principio del programa creíamos que los protagonistas de El Trinquet serían los más cuquis, rápidamente se han quitado la máscara y han reaccionado a las críticas de los rivales con mala leche y una sinceridad muy y muy directa. A los telespectadores les ha sorprendido muchísimo una imagen inédita, la de Marc Ribas bendiciendo la mesa por primera vez después de 10 años de programa. Explicamos todo lo que ha dado de sí una entrega que, en realidad, lo que quería era encontrar el mejor mar y montaña de la Costa Brava.

El Trinquet, en Sant Feliu de Guíxols, con muy buena presentación de platos

La Claudia y el Marc se presentaban como una pareja cuqui, al principio, de aquellas que van agarradas de la mano a todas partes. Cocineros y propietarios de El Trinquet de Sant Feliu de Guíxols, su propuesta era la más moderna y con mejor presentación de los platos de los tres participantes. A lo largo de la noche, sin embargo, hemos ido descubriendo que tenían un fuerte carácter y que saben jugar bien a eso de poli bueno, poli malo.

Cuando los contrincantes han llegado a su restaurante, han encontrado un espacio de estilo retro bien aprovechado a pesar de sus dimensiones reducidas. La cocina, estrecha y reducida sin mucho almacenamiento, tampoco les ha parecido gran cosa. Desde un principio, la pareja ha dejado claro que son creyentes porque han mostrado orgullosos la estampa de Santa Rita, la Virgen de los Milagros, que dicen que los protege cada día.

Los catequistas han presumido orgullosos de su fe | TV3

En la carta han echado en falta platos tradicionales de mar y montaña, pero las presentaciones de los platos eran de 10. Un momento curioso ha llegado cuando la camarera se ha referido a su pareja como “Marc, amor” y Marc Ribas ha creído que había ligado. Los primeros platos que han servido han recibido elogios: «Muy buenos, tiernos y me han gustado muchísimo”. Con los segundos también han triunfado, con solo dos críticos que han sido los representantes de Mont-ras. A él no le acababa de parecer nada bien y ella lo ha aplaudido todo… hasta que ha comido los ceps: “Pues perdonadme, pero no le veo nada especial”. Todos los demás han alabado las elaboraciones de la pareja, con Marc Ribas dejándose llevar por unos postres que le han maravillado: “Oh guau”, se le ha escapado.

A los propietarios no les ha gustado escuchar críticas a sus platos | TV3

La nota media, después de las valoraciones de los concursantes, ha sido de un 6,9 después de empatar todas las categorías con un 7 excepto la especial de mar y montaña que les queda con un 6,5.

La Masia de Tossa de Mar, una muy buena opción para comer

La siguiente parada ha tenido como protagonistas a Carlus y Pau, un suegro y un yerno que parecía que serían los malos del programa… hasta que llegaron otros peores. Los rivales han aplaudido mucho el espacio de la terraza que tienen en La Masia de Tossa de Mar, con un interior rústico y limpio que ha recibido buenos aplausos. En la cocina, sin embargo, el representante de Trinquet ha estado buscando las cosquillas de una manera «muy incisiva».

También han acabado generando una situación curiosa cuando han llegado a la mesa y han explicado que ella es catequista, por lo que cree en Dios y bendice la mesa siempre. Cuando Marc Ribas lo ha escuchado, ha querido que le enseñara cómo hacerlo: “No lo he hecho nunca en el Joc de cartes, ¿bendecirás la mesa por mí, por favor? Me hace ilusión”.

Marc Ribas y los concursantes de Joc de cartes bendicen la mesa | TV3

Y de esta escena surrealista, a centrarnos en unos primeros con muy buena pinta, con unos caracoles que han descrito como “espectaculares” y un bacalao muy bueno, aunque con alguna pequeña crítica… de los de Trinquet, claro. Las patatas, “buenísimas”, y todos los segundos con buen feedback. Aquí hemos visto tradición y buena elaboración, pero los otros no lo han visto suficiente.

Las opciones de mar y montaña han gustado mucho | TV3

Y, cuando ya han votado todos, la nota media ha acabado siendo de un 6,3. La comida y el servicio empatan con un 7, mientras que la peor nota acaba siendo el 5,5 del espacio.

El restaurante Mont-ras, un restaurante sencillo pero con buenas ideas

David y Marta del Restaurante Mont-ras son empresarios y no cocineros, lo que se ha notado en los comentarios que iban haciendo a lo largo de todo el programa. Cuando tocó que los rivales visitaran su local, hemos oído críticas a la máquina de tabaco y las tragaperras. Un bar de carretera con un comedor en el que han encontrado moho debajo de los manteles y moscas dentro del vinagre, lo que les ha hecho perder muchos puntos. En la cocina, también los de Trinquet han vuelto a ser los más intensos… No les cuadraba nada, quisquillosos, y se les ha visto muy enfadados cuando han visto que tienen mucho producto congelado. En el suelo ha encontrado ollas llenas de comida y, con toda la razón, han lamentado que no traten con cuidado el producto.

Una vez en la mesa, la camarera ha tenido que cambiar la vinagrera dos veces porque le han visto dos moscas dentro… así que ha sido bastante impactante el tema. Las cantidades, eso sí, eran enormes y han llegado a acusarlos de servir platos «demasiado» exagerados. Los calamarcitos los han comprado congelados y después han sabido que venían de la India.. otro mini punto que les ha hecho recibir críticas. La de Trinquet, de nuevo, muy intensa: “No me han gustado los calamarcitos, no me han gustado los calamares…”. De los segundos han encontrado que les faltaba salsa a todos los platos. Claudia, poco empática, no hacía más que preguntar todo el tiempo si la comida era comprada o elaborada aquí y eso iba incomodando más y más.

Los platos del último restaurante han recibido críticas | TV3

La valoración de los rivales no ha sido buena y, después de las puntuaciones, les ha quedado una nota media de 5,6. El servicio destaca con un 7, mientras que el mar y montaña, el espacio y la cocina empatan por la cola con un 5.

La confrontación final, muy tensa

Y, cuando ha llegado la confrontación final, han volado los cuchillos. Que unos hayan dicho que han sido muy benévolos no ha gustado a los de Trinquet: “He encontrado exagerada la manera como lo han valorado, demasiado duros”. Los de Trinquet han quedado mal, aunque digan que han sido sinceros y que les sabe mal. «Tienen un concepto muy diferente al nuestro y no han sido objetivos, muy estrategas», los han acusado. “En la cocina hemos visto cosas que no son permisibles”, se defendían ellos. Han sido poco empáticos y ellos han reconocido que quizás habían sido demasiado directos, pero «somos así».

Cuando han hecho media con las notas de Marc, se ha visto que ha habido un cambio en la clasificación. Si parecía que los catequistas serían los ganadores, el medio punto del plato estrella para los pies de cerdo y cigalas de La Masia ha acabado dándoles a ellos la victoria. Los cambios de nota previos los habían hecho empatar, de hecho, cuando los de la Masia les han hecho perder unas décimas y del Trinquet se han vuelto, cuando les han bajado la nota del servicio a La Masia de un 7 a un 3… y eso que él quería poner un 0. ¿Y cómo lo justifican? “Es que quiero ganar”. Un poco vengativos, estos religiosos.

Los catequistas han cambiado la nota de los principales rivales | TV3

En las redes sociales, muchísimos telespectadores han dejado verdes a los propietarios de El Trinquet. Entre los muchos comentarios, la mayoría de mensajes ponían el foco en la hipocresía que les han visto: «Que Dios los coja confesados”, “Aún suerte que son catequistas”, “Espero que vayan a misa y se confiesen” o “Irán directos al infierno” son solo algunos ejemplos. Y ellos, evidentemente, han respondido a través de su perfil de Instagram: «Nos entristece ver la cantidad de odio, insultos y ataques que algunas personas han decidido compartir especialmente cuando estos ataques van dirigidos a nuestras creencias, a nuestra manera de vivir la fe o a nuestra familia». «Rogamos por aquellas personas que viven con miedo, rabia o resentimiento en su corazón”.