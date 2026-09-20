Arnau París y Rais Esteve forman una de esas parejas cuquis y empalagosas que siempre van de la mano y se dedican mensajes románticos. Se conocieron en 2021 detrás de las cámaras de Masterchef, el concurso de TVE que cambiaría la vida de aquel comercial de grifos que quería ganarse la vida como cocinero. Dos años después, iniciarían una historia de amor que los ha hecho padres de dos niños gemelos que han llenado de vida la casa que acaban de comprar -y reformar-. En una entrevista en La tarda de Catalunya Ràdio, han dado detalles de una relación consolidada.

Ella se ha incorporado al equipo de Cuines, donde también trabaja Arnau, así que los telespectadores de TV3 los verán un día a uno, un día al otro. La buena noticia para ellos, con esto, es que eso les permitirá conciliar con los pequeños Robert y Artur porque siempre habrá alguien en casa. Esto no evita que terminen el día agotados, sin embargo: «El hecho de que sean dos implica que siempre faltan manos en casa… Y eso que son bebés muy buenos«. Les hizo ilusión saber que eran gemelos, sobre todo a ella que siempre había soñado con tener una hermana gemela: «Yo ya no la podré tener, pero al menos he creado gemelos».

Este es su año, ya que han estrenado paternidad, casa nueva y también programas nuevos. Ellos que nunca habían tenido la vocación de cocineros, han acabado dedicándose un poco por casualidad. De hecho, Rais ha explicado que cursó una carrera universitaria que no tenía nada que ver. Un buen día, sin embargo, se vio en un punto de crisis vital donde no sabía qué hacer y pensó que sería una buena idea explotar que le gustaba cocinar: «Me apunté a un grado superior de cocina y de ahí, he ido trabajando sin parar. Lo que nunca me hubiera imaginado, sin embargo, era que acabaría trabajando en un programa de cocina en televisión».

Todas las intimidades que han explicado Arnau París y Rais Esteve

Ellos que comparten cocina en casa, ya les parece bien no compartir cocina en el programa del mediodía. Y, ha sido en este punto, que los oyentes de la emisora han evidenciado la química que hay entre ellos. ¿Cuándo? Cuando ella lo acusó, entre risas y confianza, de ser un «pesado» e «intenso»: «Él dice que no me da ningún consejo en la cocina y es mentira, sí que me da. De hecho, es una persona muy pesada y le tengo que ir pidiendo calma«. Es de esos, según la cocinera, a quienes siempre les están pasando cosas. Lo que le ha agradecido a Arnau por esto, es que le haya ayudado a saber cómo funciona el mundo de la televisión: «Me ha enseñado a moverme y hacerme valer, que aún no lo tengo por la mano».

Entre las intimidades que han explicado, por ejemplo, quién ha enseñado más recetas al otro. En este caso, Arnau ha señalado a Rais: «Ella, sin ninguna duda, sobre todo porque tiene un bagaje en el mundo de la cocina mucho más largo que yo».

Rais Esteve y Arnau París cocinan juntos, enamoradísimos | Instagram

¿Y qué ha adelantado Arnau París sobre su nueva etapa al frente de Joc de cartes? Pues, tal como nos había explicado en una entrevista a El Món, que será Marc Ribas quien dé inicio a la temporada de otoño. En el quinto capítulo, participarán conjuntamente en una despedida del presentador histórico que será «emotiva». Y, a partir de aquí, veremos solo a Arnau. De esta nueva etapa del concurso, asegura que habrá «intensidad» y «sorpresas»: «Solo os digo que han pasado cosas que nunca habían pasado en toda la historia de Joc de cartes«. Algunos concursantes lo han hecho enfadar, sobre todo en situaciones en las que él se ha dado cuenta de que le estaban mintiendo: «Es una temporada cañera y me veréis diciéndole a algunos restauradores que no pasaría por allí».