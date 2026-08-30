TVE continuará exprimiendo el chicle de Masterchef, ahora con la enésima versión diferente que han inventado. Cuando comience la temporada de otoño, los telespectadores de la cadena volverán a ver a algunos de los famosos que cocinaron en los fogones del programa en su momento. De la edición de anónimos, a la de famosos y, ahora, a la de famosos «leyenda». O, lo que es lo mismo, recuperar algunos de los exconcursantes de otras ediciones que se quedaron a las puertas de llevarse la victoria. MasterChef Celebrity Legends será, pues, una edición especial que reunirá a algunos de los concursantes más recordados de la historia del formato.

El concurso culinario sigue siendo uno de los espacios de entretenimiento más sólidos de La 1 y, en Cataluña, la versión con famosos suele moverse alrededor del 12% y el 15% de cuota de pantalla, con buenos datos especialmente en las galas más destacadas y las finales. La principal novedad es que los participantes tendrán una segunda oportunidad para demostrar su talento en los fogones. Todos ellos dejaron huella en sus respectivas ediciones, pero ninguno logró proclamarse vencedor. En el vídeo promocional, oímos a los miembros del jurado animándolos a darlo todo en este regreso: «No ganaron MasterChef, ganaron algo más difícil como es quedarse para siempre«.

La cadena presenta esta edición como la de la «redención». «Toda fe tiene sus profetas, toda religión tiene sus leyendas. Masterchefistas, ha llegado la era de la redención», proclaman los jueces en el vídeo. A pesar de que aún no han revelado la fecha exacta de estreno, sí han confirmado que llegará durante el inicio del nuevo curso televisivo.

No ganaron @masterchef_es, pero consiguieron algo más difícil: quedarse para siempre.



Masterchefistas, ha llegado la hora de la redención. 🙌



✨’MasterChef Celebrity Legends’✨, muy pronto GRAN ESTRENO en @la1_tvehttps://t.co/8uvZSh4Xes pic.twitter.com/PoPcNgkkaW — RTVE Comunicación y Participación (@RTVE_Com) July 28, 2026

¿Qué famosos participarán en la primera edición de Masterchef Celebrity Legends?

Y la pregunta del millón, ¿a qué famosos de otras ediciones han convencido para repetir experiencia? La nueva edición reunirá a algunos de los concursantes más populares que han pasado por el programa a lo largo de los años, como decíamos. ¿Entre los nombres más destacados? Personajes de los que se habló mucho como Anabel Alonso, Bibiana Fernández, Pocholo o Edu Soto. También volveremos a ver cantantes como Ruth Lorenzo, David Bustamante o Mala Rodríguez. ¿Del mundo del cine y la televisión? Santiago Segura, Paz Vega, Juanjo Ballesta y Florentino Fernández serán algunos de sus representantes.

Los telespectadores podrán reír con las ocurrencias de Manuel Díaz El Cordobés, que competirá contra otros personajes tan conocidos como José María Martínez-Bordiú, Juan Betancourt, María Escoté y la creadora de contenido Marina Rivers.

Ellos son los famosos confirmados para la nueva edición de Masterchef | TVE

Hay ganas de verlos actuar, ahora que ya saben qué es y cómo funciona uno de los concursos de televisión que aún da más audiencia a TVE.