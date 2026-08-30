TVE continuarà estirant el xiclet de Masterchef, ara amb l’enèsima versió diferent que s’han inventat. Quan comenci la temporada de tardor, els teleespectadors de la cadena tornaran a veure alguns dels famosos que van cuinar en els fogons del programa en el seu moment. De l’edició d’anònims, a la de famosos i, ara, a la de famosos “llegenda”. O, el que és mateix, recuperar alguns dels exconcursants d’altres edicions que van quedar-se a les portes d’endur-se la victòria. MasterChef Celebrity Legends serà, doncs, una edició especial que reunirà alguns dels concursants més recordats de la història del format.
El concurs culinari continua sent un dels espais d’entreteniment més sòlids de La 1 i, a Catalunya, la versió amb famosos acostuma a moure’s al voltant del 12% i el 15% de quota de pantalla, amb bones dades especialment en les gales més destacades i les finals. La principal novetat és que els participants tindran una segona oportunitat per demostrar el seu talent als fogons. Tots ells van deixar empremta en les seves respectives edicions, però cap va aconseguir proclamar-se vencedor. En el vídeo promocional, sentim els membres del jurat animant-los a donar-ho tot en aquesta tornada: “No van guanyar MasterChef, van guanyar una cosa més difícil com és quedar-se per sempre“.
La cadena presenta aquesta edició com la de la “redempció”. “Tota fe té els seus profetes, tota religió té les seves llegendes. Masterchefistes, ha arribat l’era de la redempció”, proclamen els jutges al vídeo. Tot i que encara no han revelat la data exacta d’estrena, sí que ha confirmat que arribarà durant l’inici del nou curs televisiu.
No ganaron @masterchef_es, pero consiguieron algo más difícil: quedarse para siempre.— RTVE Comunicación y Participación (@RTVE_Com) July 28, 2026
Masterchefistas, ha llegado la hora de la redención. 🙌
✨’MasterChef Celebrity Legends’✨, muy pronto GRAN ESTRENO en @la1_tvehttps://t.co/8uvZSh4Xes pic.twitter.com/PoPcNgkkaW
Quins famosos participaran en la primera edició de Masterchef Celebrity Legends?
I la pregunta del milió, a quins famosos d’altres edicions han convençut per repetir experiència? La nova edició reunirà alguns dels concursants més populars que han passat pel programa al llarg dels anys, com dèiem. Entre els noms més destacats? Personatges dels qui va parlar-se molt com Anabel Alonso, Bibiana Fernández, Pocholo o Edu Soto. També hi tornarem a veure cantants com Ruth Lorenzo, David Bustamante o Mala Rodríguez. Del món del cinema i la televisió? Santiago Segura, Paz Vega, Juanjo Ballesta i Florentino Fernández seran alguns dels seus representants.
Els teleespectadors podran riure amb les ocurrències de Manuel Díaz El Cordobés, que competirà contra altres personatges tan coneguts com José María Martínez-Bordiú, Juan Betancourt, María Escoté i la creadora de contingut Marina Rivers.
Hi ha ganes de veure’ls actuar, ara que ja saben què és i com funciona un dels concursos de televisió que encara dona més audiència a TVE.