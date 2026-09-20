Arnau París i Rais Esteve formen una d’aquelles parelles cuquis i ensucrades que sempre van de la mà i es dediquen missatges romàntics. Es van conèixer el 2021 darrere de les càmeres de Masterchef, el concurs de TVE que canviaria la vida d’aquell comercial d’aixetes que volia guanyar-se la vida com a cuiner. Dos anys després, iniciarien una història d’amor que els ha fet pares de dos nens bessons que han omplert de vida la casa que s’acaben de comprar -i reformar-. En una entrevista a La tarda de Catalunya Ràdio, han donat detalls d’una relació consolidada.
Ella s’ha incorporat a l’equip del Cuines, on també hi treballa l’Arnau, així que els teleespectadors de TV3 els veuran un dia a un, un dia a l’altre. La bona notícia per a ells, amb això, és que això els permetrà conciliar amb els petits Robert i Artur perquè sempre hi haurà algú a casa. Això no evita que acabin el dia esgotats, però: “El fet que siguin dos implica que sempre falten mans a casa… I això que són nadons molt bons“. Els va fer il·lusió saber que eren bessons, sobretot a ella que sempre havia somiat amb tenir una germana bessona: “Jo ja no la podré tenir, però almenys he creat bessons”.
Aquest és el seu any, ja que han estrenat paternitat, casa nova i també programes nous. Ells que mai no havien tingut la vocació de cuiners, han acabat dedicant-s’hi una mica per casualitat. De fet, la Rais ha explicat que va cursar una carrera universitària que no hi tenia res a veure. Un bon dia, però, va veure’s en un punt de crisi vital on no sabia què fer i va pensar que seria una bona idea explotar que li agradava cuinar: “Em vaig apuntar a un grau superior de cuina i d’aquí, he anat treballant sense parar. El que mai no m’hauria imaginat, però, era que acabaria treballant en un programa de cuina a televisió”.
Totes les intimitats que han explicat Arnau París i Rais Esteve
Ells que comparteix cuina a casa, ja els sembla bé no compartir cuina al programa dels migdies. I, ha estat en aquest punt, que els oients de l’emissora han evidenciat la química que hi ha entre ells. Quan? Quan ella l’ha acusat, entre riures i confiança, de ser un “pesat” i “intens”: “Ell diu que no em dona cap consell a la cuina i és mentida, sí que me’n dona. De fet, és una persona molt pesada i li he d’anar demanant calma“. És d’aquests, segons la cuinera, a qui sempre li estan passant coses. El que li ha agraït a l’Arnau per això, és que l’hagi ajudat a saber com funciona el món de la televisió: “M’ha enseyat a moure’m i fer-me valer, que encara no ho tinc per la mà”.
Entre les intimitats que han explicat, per exemple, qui ensenyat més receptes a l’altre. En aquest cas, l’Arnau ha assenyalat la Rais: “Ella, sense cap mena de dubte, sobretot perquè té un bagatge en el món de la cuina molt més llarg que jo”.
I què ha avançat l’Arnau París sobre la seva nova etapa al capdavant de Joc de cartes? Doncs, tal com ens havia explicat en una entrevista a El Món, que serà Marc Ribas qui doni inici a la temporada de tardor. En el cinquè capítol, participaran conjuntament en un comiat del presentador històric que serà “emotiu”. I, a partir d’aquí, hi veurem només l’Arnau. D’aquesta nova etapa del concurs, assegura que hi haurà “intensitat” i “sorpreses”: “Només us dic que han passat coses que mai no havien passat en tota la història de Joc de cartes“. Alguns concursants l’han fet enfadar, sobretot en situacions en què ell s’ha adonat que l’estaven mentint: “És una temporada canyera i em veureu dient-li a alguns restauradors que no passaria per allà”.