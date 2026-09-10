Joc de cartes estiu s’ha acomiadat amb un enfrontament intens entre tres parelles de restauradors totalment diferents entre si. Si al principi del programa crèiem que els protagonistes d’El Trinquet serien els més cuquis, ràpidament s’han tret la careta i han reaccionat a les crítiques dels rivals amb mala llet i una sinceritat molt i molt i molt directa. Als teleespectadors els ha sorprès moltíssim una imatge inèdita, la de Marc Ribas beneint la taula per primera vegada després de 10 anys de programa. Expliquem tot el que ha donat de si una entrega que, en realitat, el que volia era trobar el millor mar i muntanya de la Costa Brava.
El Trinquet, a Sant Feliu de Guíxols, amb molt bona presentació de plats
La Claudia i el Marc es presentaven com una parella cuqui, en un principi, d’aquelles que van agafades de la mà a tot arreu. Cuiners i propietaris d’El Trinquet de Sant Feliu de Guíxols, la seva proposta era la més moderna i amb millor presentació dels plats dels tres participants. Al llarg de la nit, però, hem anat descobrint que tenien un fort caràcter i que saben jugar bé a això de poli bueno, poli malo.
Quan els contrincants han arribat al seu restaurant, hi han trobat un espai d’estil retro ben aprofitat malgrat les seves dimensions reduïdes. La cuina, estreta i reduïda sense massa emmagatzematge, tampoc no els ha semblat massa cosa. Des d’un principi, la parella ha deixat clar que són creients perquè han mostrat orgullosos l’estampida de Sant Rita, la Verge dels Miracles, que diuen que els protegeix cada dia.
A la carta han trobat a faltar plats tradicionals de mar i muntanya, però les presentacions dels plats era de 10. Un moment curiós ha arribat quan la cambrera s’ha referit a la seva parella com a “Marc, amor” i el Marc Ribas ha cregut que havia lligat. Els primers plats que han servit han rebut elogis: “Molt bons, tendres i m’han agradat moltíssim”. Amb els segons també han triomfat, amb només dos crítics que han estat els representants de Mont-ras. A ell no li acabava de semblar res bé i ella ho ha aplaudit tot… fins que ha menjat els ceps: “Doncs perdoneu-me, però no li veig res d’especial”. Tota la resta han alabat les elaboracions de la parella, amb el Marc Ribas deixant-se emportar per unes postres que li han meravellat: “Oh guau”, se li ha escapat.
La nota mitjana, després de les valoracions dels concursants, ha estat d’un 6,9 després d’empatar totes les categories amb un 7 excepte l’especial de mar i muntanya que els queda amb un 6,5.
La Masia de Tossa de Mar, una molt bona opció per dinar
La següent parada ha tingut com a protagonistes el Carlus i Pau, un sogre i un gendre que semblava que serien els dolents del programa… fins que han arribat uns altres de pitjors. Els rivals han aplaudit molt l’espai de la terrassa que tenen a La Masia de Tossa de Mar, amb un interior rústic i net que ha rebut bons aplaudiments. A la cuina, però, el representant del Trinquet ha estat buscant les pessigolles d’una manera “molt incisiva”.
També han acabat generant una situació curiosa quan han arribat a taula i han explicat que ella és catequista, per la qual cosa creu en Déu i beneeix la taula sempre. Quan el Marc Ribas ho ha sentit, ha volgut que li ensenyés com fer-ho: “No ho he fet mai al Joc de cartes, beneiràs la taula per mi si us plau? Em fa il·lusió”.
I d’aquesta escena surrealista, a centrar-nos en uns primers amb molt bona pinta, amb uns cargols que han descrit com “espectaculars” i un bacallà molt bo, encara que amb alguna petita crítica… dels del Trinquet, és clar. Les patates, “boníssimes”, i tots els segons amb bon feedback. Aquí hi hem vist tradició i bona elaboració, però els altres no ho han vist prou.
I, quan ja han votat tots, la nota mitjana ha acabat sent d’un 6,3. El menjar i el servei empaten amb un 7, mentre que la pitjor nota acaba sent el 5,5 de l’espai.
El restaurant Mont-ras, un restaurant senzill però amb bones idees
El David i la Marta del Restaurant Mont-ras són empresaris i no cuiners, el que s’ha notat en els comentaris que anaven fent al llarg de tot el programa. Quan ha tocat que els rivals visitessin el seu local, hem sentit crítiques a la màquina de tabac i les escurabutxaques. Un bar de carretera amb un menjador en el que han trobat florit a sota dels mantells i mosques a dins del vinagre, el que els ha fet perdre molts punts. A la cuina, també els de Trinquet han tornat a ser els més intensos… No els hi quadrava res, primmirats, i se’ls ha vist molt enfadats quan han vist que tenen molt producte congelat. A terra ha trobat olles plenes de menjar i, amb tota la raó, han lamentat que no tractin amb cura el producte.
Un cop a taula, la cambrera ha hagut de canviar la vinagrera dues vegades perquè li han vist dues mosques a dins… així que ha estat bastant impactant el tema. Les quantitats, això sí, eren enormes i han arribat a acusar-los de servir plats “massa” exagerats. Els calamarsets els han comprat congelats i després han sabut que venien de l’Índia.. un altre mini punt que els han fet rebre crítiques. La del Trinquet, de nou, molt intensa: “No m’han agradat els calamarsons, no m’han agradat els calamars…”. Dels segons han trobat que els faltava a salsa a tots els plats. La Claudia, poc empàtica, no feia més que preguntar tota l’estona si el menjar era comprat o elaborat aquí i això anava incomodant més i més.
La valoració dels rivals no ha estat bona i, després de les puntuacions, els ha quedat una nota mitjana de 5,6. El servei destaca amb un 7, mentre que el mar i muntanya, l’espai i la cuina empaten per la cua amb un 5.
La confrontació final, molt tensa
I, quan ha arribat la confrontació final, han volat els ganivets. Que uns hagin dit que han estat molt benèvols no ha agradat als del Trinquet: “He trobat exagerat la manera com ho han valorat, massa durs”. Els del Trinquet han quedat malament, encara que diguin que han estat sincera i que li sap greu. “Tenen un concepte molt diferent al nostre i no han estat objectius, molt estrategs”, els han acusat. “A la cuina hem vist coses que no són permissibles”, es defensaven ells. Han estat poc empàtics i ells han reconegut que potser havien estat massa directes, però “som així”.
Quan han fet mitjana amb les notes del Marc, s’ha vist que hi ha hagut un canvi en la classificació. Si semblava que els catequistes serien els guanyadors, el mig punt del plat estrella per als peus de porc i escamarlans de La Masia ha acabat donant-los a ells la victòria. Els canvis de nota previs els havien fet empatar, de fet, quan els de la Masia els han fet perdre unes dècimes i del Trinquet s’hi han tornat, quan els han baixat la nota del servei a La Masia d’un 7 a un 3… i això que ell volia posar un 0. I com ho justifiquen? “És que vull guanyar”. Una mica venjatius, aquests religiosos.
A les xarxes socials, moltíssims teleespectadors han deixat verds els propietaris d’El Trinquet. Entre els molts comentaris, la majoria de missatges posaven el focus en la hipocresia que els hi han vist: “Que Déu els agafi confessats”, “Encara sort que són catequistes”, “Espero que vagin a missa i es confessin” o “Aniran directes a l’infern” són només alguns exemples. I ells, evidentment, hi han respost a través del seu perfil d’Instagram: “Ens entristeix veure la quantitat d’odi, insults i atacs que algunes persones han decidit compartir especialment quan aquests atacs van dirigits a les nostres creences, a la nostra manera de viure la fe o a la nostra família”. “Preguem per aquelles persones que viuen amb por, ràbia o ressentiment al seu cor”.