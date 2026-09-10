Arnau París substituirà Marc Ribas al capdavant de Joc de cartes en la pròxima temporada, la de tardor, que tornarà a la graella el pròxim novembre. En la presentació de la nova graella, des d’El Món hem pogut xerrar amb el flamant substitut per conèixer, de primera mà, com han estat les setmanes de gravació. Imposa aterrar en un programa tan consolidat i amb una cara visible tan estimada? El concurs de TV3 canviarà molt, ara que el tindrà a ell al timó? De moment, ens ha confirmat que els primers cinc capítols encara estaran presentats per Marc Ribas i, després, n’arribaran vuit més amb ell. I, davant d’això, la pregunta sobre com es farà el relleu era obligada: “Ja tenim tota la temporada gravada, el mes de juliol va ser molt intens…”, ens assegura davant del nostre micròfon.
“Molt i molt content“, així es mostra un venedor d’aixetes que ha fet un canvi de vida increïble des que es presentés com a aspirant de Masterchef. En la gravació d’aquesta nova versió de Joc de cartes s’ho ha passat “superbé” i “de conya“, ja que es tracta d’un format molt diferent al Cuines que ha fet fins ara: “Aquí he d’estar i xerrar amb gent, que m’encanta, i m’agrada que sigui un programa més gamberro. He gaudit molt i, a més a més, també he menjat molt bé en alguns dels restaurants que s’hi han presentat. Fins al punt que hi he tornat jo després”. Ara, no us penseu que tot serà meravellós: “També he menjat molt malament a d’altres sí, i he vist molta brutícia… Buf, buf, buf i buf. Si tenien el restaurant així de brut el dia que havíem d’anar a gravar, com el tindran el dia que no venim? Mare de Déu“, ens ha reconegut visiblement escandalitzat.
Però tornem al relleu. En l’últim programa que veiem al Marc Ribas presentant, sembla que la cara de l’Arnau París anirà apareixent: “El Marc tindrà un programa de comiat molt icònic, en el qual m’anirà ensenyant coses i jo aniré dient la meva de tant en tant”. Ha fet gràcia que ens expliqui, en primícia, que des de direcció han volgut que gravessin una escena junts a dins de la icònica furgoneta que els porta de restaurant en restaurant. I, d’aquí, a un minut final “molt emotiu” on el presentador estrella s’acomiadarà de l’audiència i donarà el relleu a l’Arnau: “Dirà allò típic que ell marxa, però que el programa queda en molt bones mans“, ha agraït.
L’Arnau París no és d’aquests que aprofita que coneix el seu antecessor per demanar-li consell, tot el contrari: “Vaig preferir fer-me meu el programa i no anar-hi amb cap prejudici. Ja m’ho trobaré quan arribi i, quan m’ho trobi, seré jo”. El format és el que és i continuarà igual, pel que ens diu, així que els teleespectadors no hi veuran un canvi molt sobtat. Això sí, cada presentador té el seu estil i això s’evidenciarà: “Jo tinc la meva manera de fer les coses, de comunicar, d’interpel·lar els altres… Serà aquí on veureu la diferència entre un i altre, en la manera de conduir els participants durant el programa”.
Marc Ribas ens va deixar caure, també en declaracions a El Món, que creia que aquesta nova vida del concurs seria “més canyera” amb Arnau París. Ell, en canvi, no ho té tan clar: “No sé si serà més canyero, però sí que és cert que soc un noi molt proper que he permès que tots s’expressessin com volien. He intentat fer sentir còmodes tots els concursants i hem vist alguns plorar, però crec que això està molt bé”. Insisteix que aquest és un programa “impossible de guionitzar“, encara que alguns concursants hagin assegurat que els havien dit com havien d’actuar: “Són els mateixos participants els qui van canviant al llarg del programa, quan comencen prudents i després es van animant… fins que acaben volant els ganivets”.
I què ens pot avançar de la nova temporada? Tornarà a haver-hi tanta tensió i mala llet? L’Arnau París ens confessa que sí que ha viscut moments “delicats” a les gravacions, però que tot forma part del format. Ell ja n’era fan, pel que ens diu, un programa que li agrada “molt” perquè barreja l’entreteniment i la restauració.
Ell mai no s’hauria imaginat que l’acabaria presentant, és clar, com tampoc que es dedicaria a la cuina en la televisió: “No m’ho hauria cregut, si m’ho haguessin dit fa uns anys, però tampoc si m’ho haguessin dit l’any passat. Tot ha passat molt de pressa i de sorpresa, perquè jo no estaria aquí si el Marc no hagués decidit retirar-se del programa abans”. Ara el que confia és que agradi el seu paper i, sobretot, que l’audiència els acompanyi molts més anys: “A Itàlia, on són els pioners d’aquest programa, ja van per la temporada número 16. Tant de bo aquí en fem 5, 6, 7, 8, 9 o 10 temporades més. A mi m’encantaria“.
L’Arnau París ha treballat molt i ha aprofitat totes les oportunitats que li han posat sobre la taula. De fet, ens explica que quan el van trucar per presentar-se al càsting del Cuines no va dubtar-ho ni un segon: “En aquell moment, estava vivint a Sant Sebastià… però l’endemà mateix vaig presentar-me allà. Li vaig deixar clar que agafaria el cotxe en aquell mateix instant i que, vuit hores després, em tindria a plató“. El presentador i xef compaginarà les gravacions del Joc de cartes amb les del Cuines, un programa de receptes en el que enguany incorporen una altra cuinera. La sorpresa? Que es tracta, ni més ni menys, de la seva dona: la xef Rais Esteve.
Una nova etapa professional en la que hi té posades totes les seves esperances.