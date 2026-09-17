Jordi Basté ha levantado la voz en su Davantal de esta mañana en RAC1 por un programa de TV3 de este lunes. Por la noche, la cadena pública catalana emitió Dones de ràdio, la obra de teatro que ha triunfado con casi 100 funciones y más de 37,000 espectadores. En uno de los fragmentos, Àngels Gonyalons expone que trabaja «en una de las principales emisoras del país» y, a continuación, menciona directamente a RAC1: «Es RAC1, no sé por qué lo escondo«. Esta frase la ha dicho, tal cual, en las 95 funciones que han representado -y también en la que grabó la cadena-. Entonces, ¿cómo es que desde casa los televidentes no la escucharon? Una «censura» inexplicable, en palabras del locutor, que se ha mostrado indignado.

Jordi Basté ha cargado contra TV3 por la decisión de no hacer publicidad de RAC1

El Món se ha puesto en contacto con fuentes de TV3, que aseguran que la dirección no tenía «ni idea» de esta decisión y que «desaprueban totalmente» que se haya borrado la mención a RAC1: «No lo sabíamos, lo desaprobamos y estamos totalmente en contra«. Ahora, aseguran que abrirán «una investigación interna» para esclarecer los hechos, alegando que no saben «quién» tomó la decisión. A RAC1 les han dado exactamente la misma explicación, pero no han terminado de convencerlos: «Todo es muy curioso porque, al final de la obra, la protagonista dice que se va porque he fichado por Catalunya Ràdio para hacerle la competencia a Basté. Y eso no lo cortan, pero, en cambio, la palabra RAC1 no se escucha…», ha dejado caer el locutor.

«Pero, bueno, ya lo arreglaremos», ha venido a decir, después de insistir que ellos siempre han protegido TV3 y han hecho «publicidad» a sus programas: «Ya sé que hay otra emisora que hace competencia y que forma parte de la corporación, ya lo entiendo… pero luego hay una cosa, que jugamos en la misma liga y el mismo idioma». «Unámonos, no hace falta que la corporación ponga palos en las ruedas», ha clamado. En el espacio de la tertulia, una vez expuestos los argumentos de la cadena, también ha hecho un pequeño matiz cuando ha aventurado que quizás se ha tratado de un «exceso de celo» de alguien de TV3.

La emisión de Dones de ràdio en TV3 ha generado polémica | 3Cat

El davantal de Jordi Basté, durísimo contra TV3

Jordi Basté ha comenzado «jugando» cuando ha emitido -dos veces- los dos fragmentos sonoros de la obra: el del original, que sí menciona a RAC1, y el que emitió TV3, en el que esta frase se omite. Ha pedido a los oyentes que buscaran la diferencia en una prueba bastante fácil: «Alguien, vaya a saber si en algún despacho o en alguna sala frente a una pantalla, con unas pequeñas tijeras, pero muy reveladoras, decidió que RAC1 no podía existir durante esos pocos segundos«. Y ha agregado que le parece «fascinante«, ya que han considerado que sí se podía emitir una obra que habla del cáncer, de la muerte, de las familias, de los secretos y de todo aquello que nos cuesta pronunciar… pero, por lo visto, hay dos palabras que les parecen «demasiado fuertes para la televisión pública de Cataluña», «RAC1».

«No sabemos quién lo decidió… Quizás consideró que protegería a TV3 o que decir RAC1 podría provocar una fuga repentina de televidentes. Quizás se imaginó a miles de catalanes abandonando la obra para ir corriendo hacia una radio… O quizás es más sencillo, la inseguridad suele disfrazarse de criterio editorial», ha añadido con ironía. El caso es, según su punto de vista, que esta decisión no perjudica a la emisora, sino que los convierte en la «manzana prohibida»: «No hay mejor publicidad que aquella que alguien intenta borrar. El corte retrata exclusivamente a quien lo ha ordenado«.

No contento con esto, ha proseguido: «Una televisión grande no tiene miedo de que en una obra de teatro aparezca el nombre de una emisora competidora, una televisión segura de sí misma no necesita hacer ver que la realidad se acaba cuando comienza su dial. TV3 es una televisión demasiado importante, demasiado querida -especialmente también por esta emisora que promociona sus programas- y con demasiada historia para permitirse una pequeñez como esta, la censura«.

«Porque esto lo es, incluso cuando solo dura dos segundos, ya que no se mide por el tiempo que ocupa sino por la mentalidad que revela y aquí revela una falta de clase extraordinaria«, dice Basté. Una falta de clase típica de aquel que «incapaz de soportar el nombre del vecino», prefiere «mutilar» una obra antes de «convivir con la realidad»: «Nosotros tampoco sabemos por qué lo han escondido, pero gracias a quien lo cortó, ya lo sabe todo el mundo«.