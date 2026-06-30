La radio en catalán vuelve a marcar récord con el EGM de primavera

Catalunya Ràdio y RAC1 cierran una nueva temporada en la que la radio en catalán se mantiene en niveles de récord según los datos del último EGM (Estudio General de Medios) de primavera. Un EGM en el que RAC1 se ha mantenido de nuevo por encima del millón de oyentes (1.018.000 personas escuchan cada día RAC1) y Catalunya Ràdio ha aguantado el pulso cerrando su segunda mejor temporada con 671.000 oyentes diarios.

Un pulso entre las dos grandes cadenas de radio en catalán que se replica en los programas matutinos, programas que han visto cómo ha aumentado su audiencia aunque el liderazgo de la radio en catalán lo mantiene Jordi Basté con El Món a RAC1 a pesar del aumento de El Matí de Catalunya Ràdio dirigido por Ricard Ustrell. En el caso de la emisora privada, RAC1 se mantiene a la cabeza de la radio catalana con el programa de Basté el cual suma 745.000 oyentes diarios, lo que lo convierte en el programa más escuchado de Cataluña. Le sigue la emisora pública la cual con El Matí de Catalunya Ràdio registra la mejor cifra desde la temporada 2018-2019 con un total de 458.000 oyentes diarios.

RAC1 mantiene el liderazgo seguida de cerca por Catalunya Ràdio

La pugna de las dos cadenas por la hegemonía de la radio en catalán se muestra en los datos del EGM. En el caso de RAC1 la franja del mediodía la lideran ‘los Òscars’ -Òscar Andreu y Òscar Dalmau- con La Competència, el Vosté Primer de Marc Giró y el 14/15 de Núria Travesa y Xavi Rocamora, programas que suman 167.000, 140.000 y 94.000 oyentes diarios respectivamente.

Esta franja del mediodía en Catalunya Ràdio se cubre con la segunda temporada de La Renaixença -incluida dentro de El Matí a Catalunya Ràdio- presentada por Peyu, programa que acaba cerrando la temporada con 102.000 oyentes diarios, su mejor cifra, mientras que el «Catalunya migdia» de Òscar Fernàndez, suma 126.000 oyentes, lo que representa la mejor cifra desde la temporada 2018-2019.

Imagen corporativa de RAC1

En Catalunya Ràdio las cifras invitan al optimismo. El suplement, con Roger Escapa, suma 428.000 oyentes diarios de media y sube tanto sábado como domingo cerrando la mejor temporada de su historia. Incrementos que también se han producido en La tarda de Catalunya Ràdio, con Francesc Garriga (126.000 oyentes), Tot gira, con David Clupés el cual sube tanto en sábado (174.000 oyentes) como en domingo (191.000) oyentes, mientras que el contenido deportivo entre semana del Tot Costa con Jordi Costa y Sònia Gelmà, programa que suma 118.000 oyentes diarios.

En cuanto a RAC1, las tardes las domina el Versió RAC1, con Toni Clapés, 403.000 oyentes; mientras que la primera hora, con Els teloners del Versió RAC1 Marc Bala, Guillem Estadella y Alba Segarra, hace récord con 120.000 oyentes; y el Temps afegit con Edgar Fornós, 122.000. Los fines de semana en RAC1 los ocupan La primera pedra con Noemí Polls, (88.000 oyentes cada sábado) y el Via Lliure de Xavi Bundó, programa que suma 574.000 oyentes. En el caso del informativo 14/15 de fin de semana conducido por Aurora Rodríguez y Albert Ferran, suma 44.000; y el RAC1manat con Esther Muñoz, 40.000. En el caso de los contenidos deportivos El Superesports, con Xavi Puig, cierra la temporada con 305.000 mientras que el Tu diràs -el programa deportivo nocturno- rompe el récord de los domingos con 213.000 oyentes.