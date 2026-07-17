Un acuerdo al límite y después de una larguísima e intensa jornada de negociaciones ha evitado la huelga convocada para este viernes en RAC1 y RAC 105. A eso de la una de la madrugada, el comité de empresa de las dos emisoras remitió un comunicado en el que anunciaban la desconvocatoria tanto del paro de 24 horas como de la protesta a las puertas de la sede de la emisora líder en Cataluña.

Según el comunicado, al que ha tenido acceso El Món, «los representantes de los trabajadores han acordado con la empresa detener la huelga de 24 horas». «Ha sido un acuerdo in extremis después de una jornada maratoniana de negociaciones», aseguran desde el comité. «Se han conseguido algunos de los puntos que reclamaba la plantilla y que el comité ha considerado suficientes para desconvocar la protesta», indican las mismas fuentes que, de momento, no aportan más detalles del balance de la negociación hasta comunicarlo a la plantilla.

Presentadores de RAC 1 en la imagen difundida para celebrar un récord de audiencia

Una protesta contra la «deriva» de la dirección

La movilización se había convocado para denunciar “la deriva de la dirección de la empresa y reclamar un cambio en el modelo de gestión”. Era una protesta, según los representantes de los trabajadores, «como respuesta a meses de malestar provocado por un estilo de dirección que la plantilla considera basado en la presión, la falta de confianza y un trato inadecuado a los trabajadores». La gota que había colmado el vaso fue el despido de la controller financiera el mismo día que se reincorporaba al trabajo después de más de medio año de baja. «Un caso que se suma a varios despidos que la plantilla considera injustificados”, enfatizan desde el comité.

Además, se sumaban reclamaciones laborales como una evaluación de riesgos psicosociales y la “recuperación de un modelo de gestión basado en el respeto, la confianza y la participación”. Asimismo, el paquete de las reivindicaciones incluye “mejoras sociales y económicas en el convenio y el reconocimiento y la remuneración de las funciones que muchos trabajadores desarrollan desde hace años”.