Crisis laboral en la radio líder de Cataluña. La plantilla de RADIOCAT XXI, propietaria de RAC1 y RAC105, ha convocado una huelga de 24 horas para este viernes, 17 de julio. Una protesta que irá acompañada de una concentración a las 12 del mediodía frente a la sede de la emisora, en la avenida Diagonal, 477. La movilización, según fuentes del comité de empresa, es para denunciar «la deriva de la dirección de la empresa y reclamar un cambio en el modelo de gestión».

«Esta movilización es la respuesta a meses de malestar provocado por un estilo de dirección que la plantilla considera basado en la presión, la falta de confianza y un trato inadecuado hacia los trabajadores», aseguran desde el comité a través de un comunicado. De hecho, fuentes de la plantilla de la radio apuntan a El Món que hacía tiempo que se cocía este malestar desde el relevo en la dirección y las «nuevas técnicas» de gestión de la emisora con la excusa de que la «radio era un caos».

Despidos injustificados

Aunque el malestar ha ido creciendo en los últimos meses, el detonante ha sido «el despido de la controller financiera el mismo día que se reincorporaba al trabajo tras más de medio año de baja, un caso que se suma a varios despidos que la plantilla considera injustificados». En este ambiente enrarecido, el comité señala que «la situación se ha visto agravada por la negociación del nuevo convenio colectivo». Según detallan, «la dirección había rechazado buena parte de las mejoras planteadas por los representantes de los trabajadores, tanto en materia salarial como en el reconocimiento de funciones profesionales, y por las deficiencias derivadas del traslado a las nuevas instalaciones, con una evidente falta de espacio y problemas técnicos que continúan afectando el día a día de la plantilla».

La situación ha conllevado una interrupción de las negociaciones del nuevo convenio a petición de los trabajadores y la convocatoria inédita de huelga. Una protesta laboral para reclamar tanto el relevo de la dirección actual como la readmisión de la trabajadora despedida. Por otro lado, exigen una evaluación de riesgos psicosociales y «recuperar un modelo de gestión basado en el respeto, la confianza y la participación». Asimismo, en el paquete de reivindicaciones incluyen «mejoras sociales y económicas en el convenio y el reconocimiento y la remuneración de las funciones que muchos trabajadores desarrollan desde hace años».

En el comunicado, el comité enfatiza que «la plantilla reafirma su compromiso con el proyecto y con los oyentes, pero considera que solo es posible ofrecer un servicio de calidad desde un entorno laboral digno y respetuoso». La huelga llega en un momento más que dulce para la emisora como líder incontestable en el espacio radiofónico de Cataluña, no solo por audiencias récord sino por la influencia mediática de sus productos radiofónicos.