Crisi laboral a la ràdio líder de Catalunya. La plantilla de RADIOCAT XXI, propietària de RAC1 i RAC105, ha convocat una vaga de 24 hores per a aquest divendres, 17 de juliol. Una protesta que anirà acompanyada d’una concentració a les 12 del migdia davant de la seu de l’emissora, a l’avinguda Diagonal, 477. La mobilització, segons fonts del comitè d’empresa, és per denunciar “la deriva de la direcció de l’empresa i reclamar un canvi en el model de gestió”.
“Aquesta mobilització és la resposta a mesos de malestar provocat per un estil de direcció que la plantilla considera basat en la pressió, la manca de confiança i un tracte inadequat cap als treballadors”, asseguren des del comitè a través d’un comunicat. De fet, fonts de la plantilla de la ràdio apunten a El Món que feia temps que es covava aquest malestar des del relleu a la direcció i les “noves tècniques” de gestió de l’emissora amb l’excusa que la “ràdio era un caos”.
Acomiadaments injustificats
Tot i que la mala maror ha anat fent xup-xup els darrers mesos, el detonant ha estat “l’acomiadament de la controller financera el mateix dia que es reincorporava a la feina després de més de mig any de baixa, un cas que se suma a diversos acomiadaments que la plantilla considera injustificats”. En aquest ambient enrarit, el comitè assenyala que “la situació s’ha vist agreujada per la negociació del nou conveni col·lectiu”. Segons detallen, “la direcció havia rebutjat bona part de les millores plantejades pels representants dels treballadors, tant en matèria salarial com en el reconeixement de funcions professionals, i per les deficiències derivades del trasllat a les noves instal·lacions, amb una falta evident d’espai i problemes tècnics que continuen afectant el dia a dia de la plantilla”.
La situació ha comportat una aturada de les negociacions del nou conveni a petició dels treballadors i la convocatòria inèdita de vaga. Una protesta laboral per reclamar tant el relleu de la direcció actual com la readmissió de la treballadora acomiadada. Per altra banda, exigeixen una avaluació de riscos psicosocials i “recuperar un model de gestió basat en el respecte, la confiança i la participació”. Tanmateix, en el paquet de les reivindicacions inclouen “millores socials i econòmiques al conveni i el reconeixement i la remuneració de les funcions que molts treballadors desenvolupen des de fa anys”.
En el comunicat, el comitè emfatitza que “la plantilla reafirma el seu compromís amb el projecte i amb els oients, però considera que només és possible oferir un servei de qualitat des d’un entorn laboral digne i respectuós”. La vaga arriba en un moment més que dolç per l’emissora com a líder incontestable en l’espai radiofònic de Catalunya, no només per audiències rècord com per la influència mediàtica de les seus productes radiofònics.