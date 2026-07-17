Un acord fregant el pal i després d’una llarguíssima i intensa jornada de negociacions ha evitat la vaga convocada per a aquest divendres a RAC1 i RAC 105. A quarts d’una de la matinada, el comitè d’empresa de les dues emissores ha remès un comunicat en què anunciaven la desconvocatòria tant de l’aturada de 24 hores com de la protesta a les portes de la seu de l’emissora líder a Catalunya.
Segons el comunicat, al qual ha tingut accés El Món, “els representants dels treballadors han acordat amb l’empresa aturar la vaga de 24 hores”. “Ha estat un acord in extremis després d’una jornada maratoniana de negociacions”, asseguren des del comitè. “S’han aconseguit alguns dels punts que reclamava la plantilla i que el comitè ha considerat suficients per desconvocar la protesta”, indiquen les mateixes fonts que, de moment, no aporten més detalls del balanç de la negociació fins a comunicar-ho a la plantilla.
Una protesta contra la “deriva” de la direcció
La mobilització s’havia convocat per denunciar “la deriva de la direcció de l’empresa i reclamar un canvi en el model de gestió”. Era una protesta, segons els representants dels treballadors, “com a resposta a mesos de malestar provocat per un estil de direcció que la plantilla considera basat en la pressió, la manca de confiança i un tracte inadequat als treballadors”. La gota que havia fet vessar el got va ser l’acomiadament de la controller financera el mateix dia que es reincorporava a la feina després de més de mig any de baixa. “Un cas que se suma a diversos acomiadaments que la plantilla considera injustificats”, emfatitzen des del comitè.
A més, s’hi sumaven reclamacions laborals com ara una avaluació de riscos psicosocials i la “recuperació d’un model de gestió basat en el respecte, la confiança i la participació”. Així mateix, el paquet de les reivindicacions inclou “millores socials i econòmiques al conveni i el reconeixement i la remuneració de les funcions que molts treballadors desenvolupen des de fa anys”.